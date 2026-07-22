Crude Oil Latest Price: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट पर भारी पड़ रहा है. अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार 11वीं रात किये गए हमलों के बाद ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल सप्‍लाई बाध‍ित होने की आशंका गहरा रही है. दूसरी तरफ, कुवैत पर हुए ईरानी ड्रोन हमलों के बाद भी क्रूड की सप्‍लाई नॉर्मल नहीं बने रहने की आशंका गहरा रही है. इस डर के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड ऑयल की कीमत में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है.