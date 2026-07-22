Crude Oil Latest Price: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भारी पड़ रहा है. अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार 11वीं रात किये गए हमलों के बाद ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होने की आशंका गहरा रही है. दूसरी तरफ, कुवैत पर हुए ईरानी ड्रोन हमलों के बाद भी क्रूड की सप्लाई नॉर्मल नहीं बने रहने की आशंका गहरा रही है. इस डर के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड ऑयल की कीमत में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है.
कारोबारी सत्र की शुरुआत में बुधवार को बाजार खुलते ही ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.58 प्रतिशत यानी 53 सेंट की बढ़त के साथ 91.54 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 0.36 प्रतिशत यानी 30 सेंट चढ़कर 84.64 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर देखा गया. इससे पहले मंगलवार को भी अमेरिका की तरफ से साउथ-वेस्ट ईरान में किये गए हमलों और ईरान की तरफ से बहरीन, कुवैत व जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद तेल की कीमत चढ़कर पांच हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुई थी.
अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल ले जाने वाले जहाजों को बाब अल-मंदब स्ट्रेट (जलमार्ग) में निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी है. अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट के जरिये होने वाले व्यापार में काफी गिरावट आई है. ऐसे में लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद यह समुद्री मार्ग बेहद अहम हो गया है. लेकिन अब इस पर नाकेबंदी का खतरा मंडराने लगा है.
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने खुलासा किया है कि ईरान के साथ जारी इस जंग में अब तक अमेरिका ने 37.5 अरब डॉलर (3.6 लाख करोड़ रुपये) खर्च कर दिया है. यह पिछले अनुमान से करीब 8 अरब डॉलर अधिक है. दूसरी तरफ, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड ऑयल और डिस्टिलेट का शेयर बढ़ा है, जबकि पेट्रोल रिजर्व में गिरावट आई है. बाजार के जानकारों की नजर अब जल्द आने वाले ऑफिशियल एनर्जी के आंकड़ों पर टिकी है.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में तेजी आने का असर घरेलू बाजार में भी देखा जा रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड महंगा होने के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत में गिरावट आने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं. इस उथल-पुथल के बीच जनता के लिए राहत वाली बात यही है कि भारतीय तेल कंपनियों ने बुधवार सुबह घरेलू कीमत में किसी प्रकार की तेजी नहीं दर्ज की. सरकारी तेल कंपनियों के नए रेट के अनुसार दिल्ली में आज भी पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है.