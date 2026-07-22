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अमेरिका ने जंग में खर्च क‍िये साढ़े 3 लाख करोड़, बढ़ते तनाव से 90 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड ऑयल

Petrol-Diesel Price: क्रूड ऑयल में प‍िछले कई महीनों से चल रही उठा-पटक के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आख‍िरी बार पेट्रोल के दाम में मई के महीने में बढ़ोतरी की गई थी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 22, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:08 AM IST
अमेरिका ने जंग में खर्च क‍िये साढ़े 3 लाख करोड़, बढ़ते तनाव से 90 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड ऑयल
Image Credit: ReutersSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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