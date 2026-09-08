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Crude Oil: क्या तेल पर होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर? ईरान की एक धमकी और 6 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम

Petrol-Diesel Price: मिडिल ईस्ट की जंग के बीच क्रूड ऑयल के दाम में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. ईरान की तरफ से धमकी दिये जाने के बाद क्रूड चढ़कर छह हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है. जानकारों का मानना है कि यदि यह सैन्य संघर्ष इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें आम जनता की जेब पर भारी असर डालेंगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 08, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:40 AM IST
Crude Oil: क्या तेल पर होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर? ईरान की एक धमकी और 6 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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