/Crude Oil: क्या तेल पर होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर? ईरान की एक धमकी और 6 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव और एक-दूसरे के तेल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पिछले छह हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यदि उसकी एनर्जी प्रॉपर्टी पर आगे हमले हुए तो वह पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा. ईरान की इस धमकी के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी अनिश्चितता और डर का माहौल बना हुआ है. कल ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का दाम 1.03 डॉलर चढ़कर 97.31 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 98.06 डॉलर तक पहुंच गया था, जो 24 जुलाई के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है.
दूसरी तरफ WTI क्रूड भी चढ़कर 92.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान यह 93.29 डॉलर प्रति बैरल तक उछल गया था. आज सुबह से भी ब्रेंट और WTI क्रूड को हरे निशान के साथ कारोबार करता देखा गया. ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 92.43 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि यह सैन्य संघर्ष इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें आम जनता की जेब पर भारी असर डालेंगी. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कलीबाफ ने अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी संपत्तियों पर हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा. यह बयान अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान का तेल बेड़ा पूरी तरह से असुरक्षित है.
दोनों देशों के बीच जारी जुबानी जंग के साथ समुद्र में सैन्य हमले भी तेज हो गए हैं. मरीन इंटेलिजेंस फर्म मैरिस्क्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान अब कमर्शियल तेल टैंकरों और युद्धपोत को खुलेआम निशाना बना रहे हैं. इससे कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे अहम समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट इस समय जंग का अखाड़ा बन गया है. डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर के अनुसार पिछले 10 दिन में इस रूट से रोजाना औसतन केवल 10 कमर्शियल जहाज गुजर पाए हैं. यह मई के बाद का सबसे कम आंकड़ा है.
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने संकेत दिया कि ईरान जल्द इस क्षेत्र के बाहर एक प्रतिबंधित क्षेत्र की घोषणा करने वाला है. यदि इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है तो दुनिया को अब तक के सबसे भयानक सप्लाई शॉक का सामना करना पड़ सकता है. इस जंग की लपटें अब दूसरे अरब देशों तक भी पहुंचने लगी हैं. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरामको की जाजान तेल रिफाइनरी पर सोमवार को हमला किया गया, जिसके नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
कुछ दिन पहले भी एक सऊदी टैंकर पर हमला हुआ था, जिसमें दो नाविकों की जान चली गई थी. दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अब अपने एनर्जी एक्सपोर्ट के लिए वैकल्पिक रास्तों का निर्माण कर रहा है. ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सेक्स ने आगाह किया है कि यदि समुद्री जहाजों और तेल टैंकरों पर हमले इसी तरह जारी रहे तो कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर सकती है. अमेरिका जैसे बड़े तेल उत्पादक देश में भी पेट्रोल और ईंधन का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो गया.
पीवीएम एनर्जी के जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्थिति उम्मीद से ज्यादा गंभीर होती जा रही है. इस बीच ओपेक प्लस (OPEC+) देशों ने अपनी उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत और बढ़ सकती है. मिडिल ईस्ट का यह संकट केवल बड़े और अमीर देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है. यदि क्रूड ऑयल की कीमतें $100 या $120 के पार जाती हैं, तो इसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ेगा. भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से भी अधिक कच्चा तेल बाहर से खरीदता है.