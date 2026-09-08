/Crude Oil: क्या तेल पर होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर? ईरान की एक धमकी और 6 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम

दूसरी तरफ WTI क्रूड भी चढ़कर 92.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान यह 93.29 डॉलर प्रति बैरल तक उछल गया था. आज सुबह से भी ब्रेंट और WTI क्रूड को हरे निशान के साथ कारोबार करता देखा गया. ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 92.43 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि यह सैन्य संघर्ष इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें आम जनता की जेब पर भारी असर डालेंगी. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कलीबाफ ने अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी संपत्तियों पर हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा. यह बयान अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान का तेल बेड़ा पूरी तरह से असुरक्षित है.