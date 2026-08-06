ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में फ‍िर से गि‍रावट देखी गई. हालांक‍ि, इस कटौती का फायदा अभी आम जनता को म‍िलता नहीं द‍िख रहा. ग्‍लोबल लेवल पर आई इस सुस्ती का कोई फायदा तेल कंपनियों ने फिलहाल आम उपभोक्ताओं को नहीं दिया है. गुरुवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पुराने लेवल पर ही बरकरार हैं. राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज भी पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के भाव पर ही बिक रहा है.