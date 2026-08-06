Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में पिछले छह महीने से जारी तनाव का असर दुनियाभर के अलग-अलग सेक्टर पर देखा जा रहा है. इसका असर यह हो रहा है कि कई देशों में महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है. ऐसे में लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने और दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए बातचीत तेज हो गई है. ईरान और ओमान के बीच हो रही बातचीत में तेजी से अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद जगी है. इस माहौल का सीधे तौर पर असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम पर देखने को मिल रहा है.
इंटरनेशनल मार्केट में गुरुवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखने को मिली. बाजार में हालिया गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 37 सेंट यानी 0.5 प्रतिशत गिरकर 79.08 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं, WTI क्रूड 53 सेंट यानी 0.7 प्रतिशत टूटकर 74.69 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया. जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच अंतिम समझौते की संभावना पर निवेशक नजर रख रहे हैं, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बना है.
शांति वार्ता के बीच एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है. सूत्रों के अनुसार ओमान और ईरान के बीच जिस संभावित समझौते पर चर्चा हो रही है, उसके तहत ईरान को फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों पर कंट्रोल करने का अधिकार मिल सकता है. हालांकि, अमेरिका ने अभी इस पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द समझौते की उम्मीद जताई, लेकिन अमेरिकी अधिकारी एनर्जी सप्लाई के इस अहम रूट का कंट्रोल ईरान को सौंपने के पक्ष में नहीं दिखते.
शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच क्षेत्रीय तनाव भी बना हुआ है. ईरान ने खाड़ी देशों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उसकी सीमा पर किसी भी तरह का अमेरिकी हमला होता है, तो वह पूरे इलाके के प्रमुख एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा. ईरान का मकसद वाशिंगटन के क्षेत्रीय सहयोगियों को खतरे में डालकर सैन्य कार्रवाई की संभावना को रोकना है.
दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमलों का दावा किया है. इससे समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. इस बीच, अमेरिका में क्रूड ऑयल का स्टॉक 2.5 मिलियन बैरल बढ़कर 407 मिलियन बैरल पर पहुंच गया है. इससे बाजार में तेल की कीमतों पर और दबाव बढ़ गया है.
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में फिर से गिरावट देखी गई. हालांकि, इस कटौती का फायदा अभी आम जनता को मिलता नहीं दिख रहा. ग्लोबल लेवल पर आई इस सुस्ती का कोई फायदा तेल कंपनियों ने फिलहाल आम उपभोक्ताओं को नहीं दिया है. गुरुवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पुराने लेवल पर ही बरकरार हैं. राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज भी पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के भाव पर ही बिक रहा है.