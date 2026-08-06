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Crude Oil: ईरान-ओमान बातचीत से शांति की उम्मीद, क्रूड ऑयल में फ‍िर ग‍िरावट; पेट्रोल का आज का रेट जान‍िए

Petrol Diesel Price 6th August: ईरान और ओमान के बीच बातचीत से शांत‍ि की उम्‍मीद बन रही है. खबर है क‍ि अमेर‍िका और ईरान के बीच फ‍िर से सहमत‍ि बन सकती है. इंटरनेशनल लेवल पर आ रही इस खबर से क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:16 AM IST
Crude Oil: ईरान-ओमान बातचीत से शांति की उम्मीद, क्रूड ऑयल में फ‍िर ग‍िरावट; पेट्रोल का आज का रेट जान‍िए
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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