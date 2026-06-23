Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Crude Oil: अमेर‍िका ने ईरान को दी 60 द‍िन की ढील, क्रूड के दाम में नरमी बरकरार; आज पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?

Crude Oil: अमेर‍िका ने ईरान को दी 60 द‍िन की ढील, क्रूड के दाम में नरमी बरकरार; आज पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?

US-Iran Conflict: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में अब यूएस ने ईरान को क्रूड ऑयल के प्रोडक्‍शन और उसकी ब‍िक्री को लेकर राहत दे दी है. इसके बाद क्रूड ऑयल के दाम में नरमी बनी हुई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:55 AM IST
Crude Oil: अमेर‍िका ने ईरान को दी 60 द‍िन की ढील, क्रूड के दाम में नरमी बरकरार; आज पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?
Image Credit: AI

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
258 रन का स्कोर पड़ा छोटा! तिलक वर्मा के शतक से कांपा स्टेडियम, 42 गेंद में सेंचुरी
cricket28 min ago
2
Chain snatching gang29 min ago
3
china viral video36 min ago
4
uttarakhand rain alert41 min ago
5
Brahmos45 min ago