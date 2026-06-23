Crude Oil Price: अमेरिका की तरफ से ईरान को तेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंधों में अस्‍थायी ढील द‍िये जाने के बाद क्रूड के दाम में नरमी बनी हुई है. आज सुबह क्रूड ऑयल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया और ये पुराने स्‍तर के आसपास ही ट्रेंड कर रहे हैं. ब्रेंड क्रूड 0.22 डॉलर प्रत‍ि बैरल की मामूली तेजी के साथ 77.93 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. इसी तरह WTI क्रूड 0.33 डॉलर प्रत‍ि बैरल चढ़कर 74.19 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. गैसोल‍िन के दाम में भी इसी तरह मामूली तेजी देखी जा रही है. दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 60 दिन के ल‍िए खास लाइसेंस जारी किया है.