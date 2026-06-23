Crude Oil Price: अमेरिका की तरफ से ईरान को तेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दिये जाने के बाद क्रूड के दाम में नरमी बनी हुई है. आज सुबह क्रूड ऑयल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया और ये पुराने स्तर के आसपास ही ट्रेंड कर रहे हैं. ब्रेंड क्रूड 0.22 डॉलर प्रति बैरल की मामूली तेजी के साथ 77.93 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. इसी तरह WTI क्रूड 0.33 डॉलर प्रति बैरल चढ़कर 74.19 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. गैसोलिन के दाम में भी इसी तरह मामूली तेजी देखी जा रही है. दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 60 दिन के लिए खास लाइसेंस जारी किया है.
वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुए समझौते के तहत ईरान कच्चे तेल और उससे जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री और प्रोडक्शन अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है. वॉशिंगटन की तरफ से दी गई अस्थायी राहत 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह फैसला अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में हुई प्रगति के बाद लिया गया है. उन्होंने बताया ईरान ने होर्मुज में जहाजों की निर्बाध आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने यहां पहुंच की अनुमति देने पर सहमति जताई है.
पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के बीच सहमति बनने के बाद होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खुल गया है. इससे अलग-अलग देशों के लिए क्रूड से भरे जहाजों का आवागमन आसानी से हो रहा है. इसके बाद क्रूड के दाम में नरमी देखी जा रही है. इंटरनेशलन मार्केट में मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) का दाम 78 डॉलर प्रति बैरल पर और डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. स्थिति सामान्य होने के बाद अब धीरे-धीरे दाम में गिरावट आएगी.
क्रूड में गिरावट के बाद भी भारतीय बाजार में अभी पेट्रोल-डीजल पुराने ही लेवल पर बना हुआ है. देश की सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किये गए रेट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल पुराने लेवल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, पेट्रोलियम कंपनियों ने मई महीने में चार बार कीमत में इजाफा किया था.
आम जनता को पेट्रोल-डीजल के दाम में कब राहत मिलेगी? इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आने से देश में पेट्रोल-डीजल के रेट तुरंत कम नहीं होंगे. मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण तेल कंपनियों को हुए 12,000 करोड़ के नुकसान और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के ट्रैफिक का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा था कि हालाता सामान्य होने में अभी समय लगेगा.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)