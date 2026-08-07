Petrol-Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बावजूद क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी देखने को म‍िल रही है. तेल की कीमत में यह तेजी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की प्‍लान‍िंग को लेकर बढ़ी अनिश्‍च‍ितता के कारण देखी गई. ईरान और ओमान मिलकर दुन‍िया के इस सबसे अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर नए नियम लागू करने का प्रस्ताव बना रहे हैं. इसके तहत दुश्मन समझे जाने वाले देशों के जहाजों की एंट्री पर रोक और भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है. इस खबर के आते ही ब्रेंट क्रूड वायदा शुक्रवार सुबह 99 सेंट चढ़कर 83.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 85 सेंट की तेजी के साथ 78.84 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड करता द‍िख रहा है.