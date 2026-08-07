Petrol-Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बावजूद क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है. तेल की कीमत में यह तेजी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की प्लानिंग को लेकर बढ़ी अनिश्चितता के कारण देखी गई. ईरान और ओमान मिलकर दुनिया के इस सबसे अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर नए नियम लागू करने का प्रस्ताव बना रहे हैं. इसके तहत दुश्मन समझे जाने वाले देशों के जहाजों की एंट्री पर रोक और भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है. इस खबर के आते ही ब्रेंट क्रूड वायदा शुक्रवार सुबह 99 सेंट चढ़कर 83.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 85 सेंट की तेजी के साथ 78.84 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड करता दिख रहा है.
दरअसल, क्रूड ऑयल के दाम में तेजी का यह सिलसिला गुरुवार से ही दिखाई देना शुरू हो गया था. उस समय तेल की कीमत 3 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा चढ़कर बंद हुई थीं. इसका अहम कारण ईरान की संसद में लाया जा रहा वह विधेयक है, जिसमें अमेरिकी और इजरायली जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से रोकने का प्रावधान बनाया जा रहा है. जंग शुरू होने से पहले तक दुनिया के क्रूड ऑयल और एलएनजी (LNG) का करीब पांचवां हिस्सा इसी अहम समुद्री मार्ग से होकर गुजरता था.
सप्ताह के शुरू में जब दोनों देशों के बीच सहमति बनने की उम्मीद जगी थी, तब कीमत में गिरावट आई. हालांकि, अनिश्चितता का माहौल बनते ही ब्रेंट क्रूड ने गुरुवार को फिर से 80 डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया. बाजार के जानकारों का मानना है कि निवेशक किसी भी नए सिस्टम को लेकर आश्वस्त नहीं हैं. जानकारों के अनुसार व्यापारी यह सोचकर चिंतित हैं कि क्या नया समझौता टैंकरों की सामान्य आवाजाही को पूरी तरह बहाल कर पाएगा या नहीं.
ईरानी समाचार एजेंसी के अनुसार संसदीय समिति इस ड्राफ्ट की समीक्षा कर रही है. इसके तहत नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उनके कुल माल के मूल्य का 20 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, ईरान होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले जहाजों से कार्गो की कीमत का 5 से 7 प्रतिशत चार्ज वसूलना चाहता है. दूसरी तरफ ओमान करीब 3 प्रतिशत चार्ज लेना चाहता है, जबकि अमेरिका किसी भी तरह का टैक्स लगाने के सख्त खिलाफ है.
इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी बैन और इंश्योरेंस शर्तों की जटिलता के कारण इस तरह के सौदे को व्यावहारिक रूप से लागू करना मुश्किल होगा. एक तरफ होर्मुज को लेकर खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का दावा किया है. इन घटनाओं से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है. हालांकि, इन जियो- पॉलिटिकल टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि यह जंग जल्द ही समाप्त हो सकती है.
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में उठापटक बनी हुई है. ईरान और ओमान की बातचीत के बीच इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम एक बार फिर से चढ़ गए. पिछले दिनों हुई किसी भी तरह की कटौती का फायदा तेल कंपनियों ने आम आदमी को नहीं दिया है. शुक्रवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से जारी रेट लिस्ट के अनुसार देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पुराने लेवल पर ही बनी हुई हैं. राजधानी दिल्ली की बात करें तो शुक्रवार सुबह पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के रेट पर ही बिक रहा है.