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Crude Oil: अमेर‍िका और ईरान के बीच बातचीत, तनाव में नरमी; फ‍िर भी क्‍यों चढ़ रहे क्रूड ऑयल के दाम

Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच ओमान के मीड‍िएशन में बातचीत जारी है. लेक‍िन इस बीच नरमी के बाद एक बार फ‍िर से क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. दो द‍िन में ही क्रूड करीब 3 प्रत‍िशत चढ़ गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 07, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:15 AM IST
Crude Oil: अमेर‍िका और ईरान के बीच बातचीत, तनाव में नरमी; फ‍िर भी क्‍यों चढ़ रहे क्रूड ऑयल के दाम
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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