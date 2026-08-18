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अब नहीं रुकेगी जंग? ईरान के 'हमलावर मूड' से हिला ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल में भारी उछाल!

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने की आहट और फिर से जंग शुरू होने के संकेतों के बीच क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. हालंकि, घरेलू बाजार में दाम में किसी तरह का बदलाव देखने के लिए नहीं मिला.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 18, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:55 AM IST
अब नहीं रुकेगी जंग? ईरान के 'हमलावर मूड' से हिला ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल में भारी उछाल!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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