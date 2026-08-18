अब नहीं रुकेगी जंग? ईरान के 'हमलावर मूड' से हिला ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल में भारी उछाल!

Petrol-Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने की कोशिश पूरी तरह ठप हो गई है. ईरान के एक धिकारी ने साफ किया कि स्थायी शांति बातचीत में कोई प्रगति नहीं होने के कारण अब उनकी सेना 'पूरी तरह से आक्रामक' मोड में आ गई है. दूसरी तरफ, वाशिंगटन ने भी अस्थायी सीजफायर समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की तरफ से शुरू किये गए हमलों के बाद से शुरू हुआ यह संघर्ष लंबा खिंचता दिख रहा है.
तनाव बढ़ते ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम चढ़ गए. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 27 सेंट बढ़कर 91.14 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. यह क्रूड का जुलाई के बाद का सबसे हाई लेवल है. वहीं, WTI क्रूड फ्यूचर्स भी 42 सेंट चढ़कर 85.04 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) सुरक्षित रूप से नहीं खुलता, तब तक तेल की कीमतों में नरमी की संभावना कम है.
ग्लोबल तेल सप्लाई के दो सबसे बड़े केंद्र होर्मुज की खाड़ी और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में इस समय भारी तनाव चल रहा है. शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार आम दिनों में यहां से दर्जनों जहाज गुजरते थे, वहीं अब जहाजों की आवाजाही नाममात्र की रह गई है. इसके अलावा, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर मिसाइल हमलों का दावा किया है. इसके बाद समुद्री व्यापारिक रास्ते बेहद खतरनाक बन गए हैं.
हालात की गंभीरता के बीच ओमान के साथ ईरान की बातचीत चल रही है. लेकिन अमेरिकी रुख ने इस प्रोसेस को भी जटिल बना दिया है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पर्दे के पीछे से बातचीत के कुछ रास्ते अभी भी खुले हैं. इस बीच अमेरिका में कच्चे तेल और पेट्रोल-डीजल के घटते स्टॉक की खबरों ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है. इससे आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों सीजफायर लागू होने के बाद क्रूड टूटकर 65 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया था. लेकिन घरेलू तेल कंपनियों ने आम आदमी को उस समय किसी प्रकार की राहत नहीं दी. अब फिर से क्रूड 90 डॉलर के पार ट्रेंड कर रहा है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. मंगलवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया. दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.