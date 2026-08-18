अब नहीं रुकेगी जंग? ईरान के 'हमलावर मूड' से हिला ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल में भारी उछाल!

अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले द‍िनों सीजफायर लागू होने के बाद क्रूड टूटकर 65 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक आ गया था. लेक‍िन घरेलू तेल कंपन‍ियों ने आम आदमी को उस समय किसी प्रकार की राहत नहीं दी. अब फिर से क्रूड 90 डॉलर के पार ट्रेंड कर रहा है. प‍िछले द‍िनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था क‍ि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. मंगलवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया. दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.