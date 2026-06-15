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क्रूड ऑयल के दाम भले ही घट गए...लेक‍िन अभी सस्‍ता नहीं होगा पेट्रोल-डीजल; क‍ितने टाइम बाद म‍िलेगी राहत?

Hormuz Strait Plan: अमेर‍िका और ईरान के बीच भले ही होर्मुज स्‍ट्रेट को खोले जाने की सहमत‍ि बन गई है. लेक‍िन जानकारों का कहना है क‍ि क्रूड ऑयल के दाम में पूरी तरह राहत म‍िलने में अभी समय लगेगा. इसके कई कारण हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:56 AM IST
क्रूड ऑयल के दाम भले ही घट गए...लेक‍िन अभी सस्‍ता नहीं होगा पेट्रोल-डीजल; क‍ितने टाइम बाद म‍िलेगी राहत?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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