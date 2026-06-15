Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच 'होर्मुज स्‍ट्रेट' खोलने को लेकर हुए समझौते के बाद भले ही क्रूड ऑयल की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है. लेक‍िन दुनियाभर में तेल और गैस की सप्लाई अभी सामान्य होने वाली नहीं है. दोनों देशों के बीच हुई डील पर एनर्जी से जुड़े जानकारों का मानना है क‍ि ऊंचे दाम और सप्लाई की किल्लत से रातोंरात राहत म‍िलने वाली नहीं है. तेल कंपनियों को दुनिया की ड‍िमांड के अनुसार दोबारा पूरी कैपेस‍िटी से ऑपरेशनल करने में अभी कई महीने का समय लग सकता है. जानकारों के अनुसार क्रूड ऑयल की शिपिंग, र‍िफाइन करने का स्‍लो प्रोसेस और समुद्री रास्ते की स‍िक्‍योर‍िटी को लेकर तेल कंपनियों के मन में बैठी शंका के कारण डील का जमीन पर असर दिखने में समय लगेगा.