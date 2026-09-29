/Crude Oil: क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? क्रूड ऑयल के रेट में क्यों आया अचानक उछाल

Crude Oil Price Today: मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष का असर फिर क्रूड ऑयल के मार्केट पर दिखने लगा है. मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल के निर्यात में सुधार के संकेतों के बावजूद सप्लाई बाधित होने की आशंका भारी पड़ रही है. मंगलवार को लगातार दूसरे दिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी दर्ज की गई है. ब्रेंट क्रूड उछलकर 106 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. आइए जानते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद भी क्रूड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से सप्लाई बाधित होने की चिंताओं ने बाजार को प्रभावित किया है. सुबह ब्रेंट क्रूड 106.86 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं, अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड चढ़कर 93.86 प्रति बैरल पर पहुंच गया.
ऑयल एनालिटिक्स फर्म क्पलर (Kpler) के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बढ़कर 12.8 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) हो गया है, जो फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा है. यह रिकवरी मुख्य रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा बढ़ाए गए शिपमेंट के कारण आई है. इसके बावजूद, बाजार में सप्लाई को लेकर चिंताएं कम नहीं हो रही हैं.
फरवरी के अंत में शुरू हुआ यह संघर्ष सात महीने से जारी है. इससे होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) जैसे अहम व्यापारिक मार्ग पर खतरा मंडरा रहा है. इस बीच, अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने मध्यस्थों के जरिए बातचीत शुरू की है. यह चर्चा पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान ईरान द्वारा रखे गए सात दिनों के शांति प्रस्ताव में संशोधन पर केंद्रित रहने की उम्मीद है.
ईंधन की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका एक नए नियम पर विचार कर रहा है. इसके तहत 'रेड-डाइड डीजल' (red-dyed diesel) की व्यापक बिक्री की अनुमति दी जा सकती है, जिससे खरीदार संघीय ईंधन टैक्स (federal fuel tax) से बच सकेंगे. यह कदम डीजल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.