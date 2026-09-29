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Crude Oil: क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? क्रूड ऑयल के रेट में क्यों आया अचानक उछाल

Brent Crude Price: अमेरिका-ईरान तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई है. ब्रेंट क्रूड 106 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 93 डॉलर के पार पहुंच गया है. जानिए इस तेजी की असली वजह और मार्केट का पूरा हाल.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 29, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:53 AM IST
Crude Oil: क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? क्रूड ऑयल के रेट में क्यों आया अचानक उछाल

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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