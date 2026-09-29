/Crude Oil: क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? क्रूड ऑयल के रेट में क्यों आया अचानक उछाल

Crude Oil Price Today: मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष का असर फिर क्रूड ऑयल के मार्केट पर दिखने लगा है. मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल के निर्यात में सुधार के संकेतों के बावजूद सप्लाई बाधित होने की आशंका भारी पड़ रही है. मंगलवार को लगातार दूसरे दिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी दर्ज की गई है. ब्रेंट क्रूड उछलकर 106 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. आइए जानते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद भी क्रूड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से सप्लाई बाधित होने की चिंताओं ने बाजार को प्रभावित किया है. सुबह ब्रेंट क्रूड 106.86 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं, अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड चढ़कर 93.86 प्रति बैरल पर पहुंच गया.