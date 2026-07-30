/कच्चा तेल 90 डॉलर से नीचे फिसला, लेकिन खाड़ी जंग में सऊदी की एंट्री बिगाड़ सकती है तेल का खेल, सस्ते पेट्रोल-डीजल की उम्मीद कम

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है. क्रूड ऑयल अभी भी 90 डॉलर के आंकड़े से खुद को नीचे रखने में सफल रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में ये गिरावट कब तक बरकरार रहेगी ये पूरी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर निर्भर करता है.
30 जून बुधवार को कच्चे तेल की कीमत की कीमत 1.50 फीसदी की गिरावट के साथ 1.37 डॉलर फिसल गया. ब्रेंट क्रूड ऑयल 89.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. WTI क्रूड की कीमत में 1.09 फीसदी तक गिर गई है और बुधवार को ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम 83.54 डॉलर प्रति बैरल के बार पहुंच गया है.
खाड़ी युद्ध में फिर से बढ़े तनाव के बीच बुधवार को कच्चे तेल की कीमत में 8 फीसदी से अधिक की तेजी देखने को मिली है. लेकिन गुरुवार को सीन पूरा बदल गया. गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली. ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे खिसक गया. गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि मध्य-पूर्व से तेल की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह बाधित नहीं हुई है. भारी तनाव के बावजूद कई तेल टैंकर अब भी होर्मुज के रास्ते से तेल की ढुलाई कर रहे हैं, जिससे सप्लाई को लेकर चिंता फिलहाल कम है. मध्य-पूर्व से तेल टैंकरों की आवाजाही जारी रहने से सप्लाई संकट का डर कम हुआ है, जिससे तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है.
भले ही सप्लाई चेन खुली होने की वजह से आज कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, लेकिन अमेरिका-ईरान युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री के तनाव और बढ़ सकता है. युद्ध और जियो पॉलिटिकिल टेंशन कच्चे तेल को किसी भी वक्त घुमा सकते हैं. ऐसे में फिलहाल भारत, जो अपनी जरूरत को 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, वो पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों को फिलहाल गिराने पर विचार नहीं कर रही है. तेल कंपनियों फिलहाल घाटे की भरपाई करने में जुटी है. ऐसे में बढ़े रेट गिरने की उम्मीद कम है.