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कच्चा तेल 90 डॉलर से नीचे फिसला, लेकिन खाड़ी जंग में सऊदी की एंट्री बिगाड़ सकती है तेल का खेल, सस्ते पेट्रोल-डीजल की उम्मीद कम

कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है. क्रूड ऑयल अभी भी 90 डॉलर के आंकड़े से खुद को नीचे रखने में सफल रहा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 30, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:03 AM IST
कच्चा तेल 90 डॉलर से नीचे फिसला, लेकिन खाड़ी जंग में सऊदी की एंट्री बिगाड़ सकती है तेल का खेल, सस्ते पेट्रोल-डीजल की उम्मीद कम

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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