Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद तनाव बना हुआ है. प‍िछले द‍िनों अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर फ‍िर से हमला करने की बात कही गई थी. अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की तरफ से दावा क‍िया है क‍ि उनकी सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार अमेरिकी एफ-35 फाइटर जेट को मार गिराया है. दोनों देशों के बीच तनाव बने रहने के कारण ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 110 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब बने हुए हैं. 28 फरवरी को इजरायल के हमले से पहले क्रूड का दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब था. बाद में अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चला गया.

अमेर‍िका और ईरान के बीच जंग को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल है और मौजूदा हालात इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट को प्रभाव‍ित करने में अहम भूम‍िका न‍िभा रहे हैं. दोनों देशों के बीच आने वाले समय में तनाव कम नहीं हुआ तो क्रूड के दाम में तेजी बरकरार रहेगी. लेक‍िन दोनों के बीच मामला सुलझा तो कीमत नीचे आ जाएंगी. इंटनेशनल मार्केट में बुधवार को क्रूड ऑयल के दाम सपाट देखे गए. ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड के दाम में कोई खास बदलाव नहीं आया.

आज क्‍या है क्रूड ऑयल का रेट?

ब्रेंट क्रूड 111 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेवल पर और WTI क्रूड 104.10 डॉलर पर देखा गया. कच्‍चे तेल के दाम में तेजी का असर दुन‍ियाभर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका में भी तेल के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं. भारत में भी सरकारी तेल कंपनियों ने पांच द‍िन के अंदर दो बार पेट्रोल-डीजल की कीमत में इजाफा कर द‍िया है. क्रूड ऑयल के दाम दोगुने हो चुके हैं. शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इम्‍पोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है. इससे पहले तेल कंपन‍ियों की तरफ से दावा क‍िया क‍ि क्रूड के ऊंची कीमत वपर बने रहने से उन्‍हें हर द‍िन 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

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घरेलू बाजार में तेल के रेट पर अपडेट

ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. इसके अनुसार घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपन‍ियों ने पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपये का इजाफा क‍िया था. इसके बाद 19 मई की सुबह कीमत में फ‍िर से इजाफा देखा गया. इस तरह द‍िल्‍ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 98.64 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया.

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत