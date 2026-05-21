Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच सीजफायर के दौरान पीछे से भले ही बातचीत चल रही है. लेक‍िन दोनों देशों के बीच हालात सामान्‍य नहीं हैं और स्‍थ‍िति तनावपूर्ण है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा क‍ि अमेरिका ईरान के साथ अंतिम चरण में पहुंच चुका है. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा क‍ि ईरान ने डील पर साइन नहीं क‍िया तो अमेर‍िका कोई भी कठोर कदम उठा सकता है. उन्होंने कहा, बातचीत चल रही है, आगे देखते हैं क्‍या होगा?

दोनों देशों के बीच प‍िछले ढाई महीने से भी ज्‍यादा समय से तनाव देखा जा रहा है. इसका असर ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में देखा जा रहा है. यही कारण है एलएनजी और क्रूड के दाम में उठापटक बनी हुई है. ग्‍लोबल मार्केट में बुधवार को ब्रेंट क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी गई और यह 110 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे चला गया. अब गुरुवार सुबह से इसमें फ‍िर से हल्‍की तेजी देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड करीब एक डॉलर प्रत‍ि बैरल की तेजी के साथ 106 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 99 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया.

जंग से पहले 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर था क्रूड

गौरतलब है क‍ि 28 फरवरी को इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने से पहले क्रूड के दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब थे. बाद में अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चला गया. अमेर‍िका और ईरान के बीच जंग को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल है और मौजूदा हालात इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट को प्रभाव‍ित करने में अहम भूम‍िका न‍िभा रहे हैं. दोनों देशों के बीच आने वाले समय में तनाव कम नहीं हुआ तो क्रूड के दाम में तेजी बरकरार रहेगी.

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आज क्‍या है क्रूड ऑयल का रेट?

ब्रेंट क्रूड 106 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेवल पर और WTI क्रूड 99 डॉलर पर देखा गया. कच्‍चे तेल के दाम में तेजी का असर दुन‍ियाभर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका में भी तेल के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं. भारत में भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में 4 रुपये लीटर तक का इजाफा कर द‍िया है. क्रूड ऑयल के दाम दोगुने हो चुके हैं. शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इम्‍पोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है. इससे पहले तेल कंपन‍ियों की तरफ से दावा क‍िया क‍ि क्रूड के ऊंची कीमत वपर बने रहने से उन्‍हें हर द‍िन 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

घरेलू बाजार में तेल के रेट पर अपडेट

ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. इसके अनुसार घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपन‍ियों ने पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपये का इजाफा क‍िया था. इसके बाद 19 मई की सुबह कीमत में फ‍िर से इजाफा देखा गया. इस तरह द‍िल्‍ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 98.64 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया.

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत