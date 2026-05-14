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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर न‍िगाहें, सपाट रहा तेल का रेट; पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?

Crude Oil Price: ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर न‍िगाहें, सपाट रहा तेल का रेट; पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?

Petrol Diesel Price: ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से पहले क्रूड ऑयल के दाम गुरुवार सुबह सपाट देखे गए. कीमत में क‍िसी तरह का उतार-चढ़ाव नहीं होने के बीच घरेलू बाजार में आज पेट्रोल-डीजल का क्‍या है रेट?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 14, 2026, 06:44 AM IST
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Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर दुन‍ियाभर की न‍िगाहें ट‍िकी हैं. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, वहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही है. ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर दुन‍ियाभर की न‍िगाहें ट‍िकी हैं. जंग के बीच ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िसे तेजी देखी जा रही है. 28 फरवरी को इजरायल के हमले से पहले क्रूड का दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब था. लेक‍िन बाद में अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चला गया.

अमेर‍िका और ईरान के बीच जंग को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल है. इस समय जंग के हालात इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम को प्रभाव‍ित करने में अहम भूम‍िका न‍िभा रहे हैं. यद‍ि दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा तो दाम में तेजी देखी जाएगी. लेक‍िन इसके उलट, दोनों देशों के बीच बातचीत से मामला सुलझा तो कीमत नीचे आ जाएंगी. इंटनेशनल मार्केट में गुरुवार को क्रूड ऑयल के दाम सपाट देखे गए. ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया.

आज क्‍या है क्रूड ऑयल का रेट?

ब्रेंट क्रूड मामूली तेजी के साथ 105.64 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेवल पर और WTI क्रूड 101.10 डॉलर पर देखा गया. कच्‍चे तेल के दाम में तेजी का असर दुन‍ियाभर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका में भी तेल के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं. भारत में सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से तेल की कीमत में क‍िसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई. क्रूड ऑयल के दाम दोगुने हो चुके हैं. शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इम्‍पोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 30000 करोड़ रुपये महीने की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है.

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घरेलू बाजार में तेल के रेट पर अपडेट

ग्‍लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेक‍िन घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम प‍िछले चार साल के लेवल पर ही चल रहे हैं. प‍िछले द‍िनों पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर ने उन दावों को भी खारिज कर द‍िया था, ज‍िनमें कहा जा रहा था क‍ि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल में तेजी देखने को म‍िलेगी. सरकार ने बयान जारी कर कहा क‍ि देश में तेल की कीमत में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्‍लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी फर्जी बताया, ज‍िसमें कहा जा रहा था क‍ि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत

  • नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.  

  • मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर. 

  • कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.

  • चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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