Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत से भले ही सकारात्‍मक संकेत द‍िया जा रहा है. लेक‍िन दोनों देशों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. एक द‍िन पहले ही अमेरिकी सेना ने साउथ ईरान में सेल्‍फ ड‍िफेंस (Self-Defense) का हवाला देते हुए हमला किया है. अमेर‍िकी मिसाइलों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रही सैन्य नौकाओं को तबाह कर दिया है. सीजफायर के बीच अमेर‍िका की तरफ से क‍िये गए हमले से फ‍िर से जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है. हालांक‍ि, जानकारों का कहना है क‍ि दोनों देशों के बीच धीरे-धीरे सहमत‍ि बन सकती है. दोनों देशों के बीच सहमत‍ि बनने की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम में स्‍थ‍िरता देखी जा रही है.

दोनों देशों के बीच डील होने और शांत‍ि की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम प‍िछले कुछ द‍िन से ग‍िरकर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे चल रहे हैं. बुधवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर से मामूली ग‍िरावट देखी जा रही है. इसी का असर है क‍ि ब्रेंट क्रूड मामूली ग‍िरावट के बाद 99 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. इस दौरान WTI क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी गई और यह ग‍िरकर 93 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. क्रूड ऑयल की सप्‍लाई बहाल होने की उम्‍मीद में दाम में ग‍िरावट आ रही है. दूसरी तरफ क्रूड के दाम में ग‍िरावट से आम आदमी को आने वाले समय में राहत म‍िलने की उम्‍मीद जताई है.

अमेर‍िका और ईरान में शांत‍ि की उम्‍मीद

आपको बता दें 28 फरवरी से जब से इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई है तब से क्रूड ऑयल के दाम में भारी उठा-पटक देखी जा रही है. ज‍िस समय इजरायल ने ईरान पर हमला क‍िया तो उससे पहले क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के आसपास थे. बाद में अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो क्रूड का दाम चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गया. अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते को लेकर चल रही बातचीत में दुन‍ियाभर के देशों को समाधान न‍िकलने की उम्‍मीद है. इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में ग‍िरावट के तौर पर देखा जा रहा है.

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पेट्रोल-डीजल की कीमत में लगी आग

क्रूड ऑयल में चल रही उठापटक का असर यह हो रहा है क‍ि दुन‍िया के अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. घरेलू बाजार में ही तेल कंपन‍ियों ने 15 मई से लेकर अब तक चार बार तेल की कीमत में 7 रुपये प्रत‍ि लीटर से ज्‍यादा का इजाफा कर द‍िया है. अमेरिका में भी तेल के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए. एक आंकड़े के अनुसार रेट बढ़ाने के बावजूद तेल कंपन‍ियों को हर द‍िन करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. मंगलवार को तेल कंपन‍ियों ने सीएनजी की कीमत में 2 रुपये क‍िलो का इजाफा क‍िया था.

कब क‍ितने बढ़े दाम?