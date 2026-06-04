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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil: सीजफायर के बीच ट्रंप के रुख से क्रूड ऑयल में नरमी, आज घटकर क्‍या रह गया दाम?

Crude Oil: सीजफायर के बीच ट्रंप के रुख से क्रूड ऑयल में नरमी, आज घटकर क्‍या रह गया दाम?

Petrol Diesel Price: इजरायल और ईरान ने भले ही प‍िछले दो द‍िन में लेबनान, कुवैत और बहरीन पर हमले क‍िये. लेक‍िन ट्रंप इस जंग को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं. उनके रुख के बाद क्रूड ऑयल के दाम में इंटरनेशनल लेवल पर ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:05 AM IST
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Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान में सीजफायर के बीच बातचीत चल रही है. लेक‍िन इस बीच इजरायल की तरफ से लेबनान पर क‍िये गए हमले के बाद स्‍थ‍ित‍ि थोड़ी ब‍िगड़ी. सीजफायर के बीच इजरायल के कदम पर ट्रंप ने नाराजगी भी जाह‍िर की. इसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन पर म‍िसाइल और ड्रोन से हमला कर द‍िया. लेक‍िन इस सबके बीच ट्रंप के कदम से यह साफ है क‍ि वह जंग को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है और बातचीत से डील फाइनल करना चाहते हैं. इस बीच इजरायली सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया क‍ि हिजबुल्लाह ने हमला किया तो घुसकर मारेंगे. हालांक‍ि, उनकी तरफ से द‍िये गए बयान का असर क्रूड ऑयल पर नहीं देखा गया. 4 जून की सुबह क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी गई.

यूएस और ईरान के बीच सीजफायर को आगे बढ़ाने के बाद से ही क्रूड के दाम में नरमी देखी जा रही है और ये 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे चल रहे हैं. गुरुवार सुबह क्रूड के दाम में फ‍िर से ग‍िरावट देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड ग‍िरकर 97 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. इस दौरान WTI क्रूड के दाम में भी ग‍िरावट देखी जा रही है और यह टूटकर 95.39 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. क्रूड ऑयल की सप्‍लाई बहाल होने की उम्‍मीद में दाम में ग‍िरावट आ रही है. दूसरी तरफ क्रूड के दाम में ग‍िरावट से आम आदमी को आने वाले समय में राहत म‍िलने की उम्‍मीद जताई की जा सकती है.

अमेर‍िका और ईरान के बीच डील की उम्‍मीद

इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से जारी सैन्य संघर्ष का ग्‍लोबल ऑयल मार्केट पर गहरा असर पड़ा है. हमले से पहले जहां क्रूड ऑयल 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, वहीं अमेरिका-ईरान तनाव के चलते यह रिकॉर्ड 125 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंचा. बहरहाल, दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई शांति वार्ता ने ग्‍लोबल मार्केट को बड़ी राहत दी है. दुनियाभर के देशों को उम्मीद है कि बातचीत से कोई ठोस समाधान निकलेगा. इसी सकारात्मक रुख के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार नरमी देखी जा रही है.

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पेट्रोल-डीजल की कीमत में लगी आग

तेल कंपनियों ने क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत का असर लंबे समय तक जनता पर नहीं डाला. लेकिन लगातार बढ़ते घाटे के कारण आखिरकार कंपनियों को घरेलू बाजार में ईंधन के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा. दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत के बीच, घरेलू तेल कंपनियों ने भी 15 मई से लेकर 25 मई तक के बीच में चार बार तेल के दाम बढ़ाने पड़े. इससे तेल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा हो गया.

चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

  • महानगर--------पेट्रोल--------डीजल

  • दिल्ली--------102.12 --------95.20

  • मुंबई--------111.18--------97.83

  • कोलकाता--------113.5--------99.82

  • चेन्नई--------107.74--------99.55

(दाम-रुपये में)

कब क‍ितने बढ़े दाम?

तारीख----पेट्रोल-----डीजल

  • 15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये

  • 19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

  • 23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

  • 25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये

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About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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