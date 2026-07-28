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Crude Oil: अमेरिका ने अचानक रोके ईरान पर हवाई हमले, क्रूड में जबरदस्‍त ग‍िरावट; जान‍िए आज का रेट

Petrol-Diesel Price: क्रूड ऑयल के दाम में इंटरनेशनल लेवल पर भले ही उठापटक बनी हुई है. लेक‍िन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं देखा जा रहा है. अमेर‍िका और ईरान के बीच बातचीत से समाधान न‍िकलने की उम्‍मीद की जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 28, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:00 AM IST
Crude Oil: अमेरिका ने अचानक रोके ईरान पर हवाई हमले, क्रूड में जबरदस्‍त ग‍िरावट; जान‍िए आज का रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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