ग्लोबल मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी के बाद अब बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि, इस नरमी का तुरंत असर घरेलू बाजार में देखने को नहीं मिलेगा. राहत की बात यह है कि देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों से आम जनता को राहत देते हुए तेल की कीमत में क‍िसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है. तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रत‍ि लीटर के पुराने लेवल पर ही स्थिर बना हुआ है.