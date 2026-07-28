Crude Oil Price: पिछले दिनों 100 डॉलर के पार पहुंचने वाले क्रूड ऑयल में अब बड़ी गिरावट देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट में आई नरमी का कारण अमेरिका की तरफ से वीकेंड पर ईरान के खिलाफ हवाई हमलों को अचानक रोकना रहा. हालिया गिरावट के बाद क्रूड ऑयल के दाम पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गए. अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदम के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ी है. इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होने के भी आसार हैं.
ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की दाम में सोमवार को 8.42 डॉलर गिरावट आई और यह 88.36 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. इसके बाद मंगलवार सुबह और गिरकर यह 88.03 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 6.70 डॉलर गिरकर 82.61 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था. मंगलवार सुबह आई गिरावट के बाद यह 82.15 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. ब्रेंट क्रूड के दाम 17 जुलाई के बाद का सबसे निचला स्तर है.
आपको बता दें पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया था. इस संघर्ष की वजह से होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल सप्लाई प्रभावित हुई थी. इसका असर लाल सागर तक फैल गया था. इस कारण दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब से बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के जरिये एशिया को होने वाले निर्यात में रुकावट आई थी. यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने बातचीत के दौरान बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कूटनीति को एक और मौका देने के लिए अमेरिकी हमलों को रोकने का फैसला किया है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत का दौर जारी है. दोनों के किसी समझौते पर पहुंचने की अच्छी संभावना है. हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि कूटनीतिक रास्ते विफल रहते हैं तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा. इस बीच, सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने इराक की तरफ से दागे गए ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया. दूसरी ओर, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से को लाल सागर के अहम तेल निर्यात हब यानबू से जोड़ने वाली सप्लाई लाइन को निशाना बनाया है.
एनर्जी एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक कोई ठोस और लिखित समझौता नहीं होता, तब तक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. भले ही अमेरिका और ईरान के बीच अनौपचारिक सीजफायर दिख रहा हो. लेकिन तेल की सप्लाई अभी भी सीमित है. वीकेंड के दौरान होर्मुज से रोजाना 10 से भी कम जहाज गुजरे. तेल की सप्लाई पहले के लेवल से महज 15 प्रतिशत ही रह गई है, जबकि सामान्य दिनों में यहां से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल क्रूड और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई होती थी.
ग्लोबल मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी के बाद अब बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि, इस नरमी का तुरंत असर घरेलू बाजार में देखने को नहीं मिलेगा. राहत की बात यह है कि देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों से आम जनता को राहत देते हुए तेल की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है. तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पुराने लेवल पर ही स्थिर बना हुआ है.