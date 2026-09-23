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मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक, डीजल एक्सपोर्ट बंद करने की तैयारी; क्रूड के दाम में गिरावट

Trump Diesel Export Ban: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉर्ड लेवल पर चल रही तेल की कीमत को कंट्रोल करने के ल ए डीजल निर्यात के बैन का समर्थन किया है. अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन, ईरान-यूक्रेन जंग और क्रूड ऑयल की कीमत पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 23, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:34 AM IST
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक, डीजल एक्सपोर्ट बंद करने की तैयारी; क्रूड के दाम में गिरावट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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