/मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक, डीजल एक्सपोर्ट बंद करने की तैयारी; क्रूड के दाम में गिरावट

अमेरिका में डीजल के रेट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. रिपब्लिकन पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप से मांग की है कि अमेरिका से बाहर भेजे जाने वाले डीजल पर तुरंत रोक लगाई जाए. ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे इस प्रपोजल का पूरा सपोर्ट करते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका भारी मात्रा में डीजल तैयार करता है और इसे देश में ही रोककर रखना चाहिए. अमेरिकी वित्त मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि यह बैन पूरी तरह लागू किया जाए या आंशिक रूप से.