होर्मुज के बाद ईरान जंग में हूतियों की एंट्री से खौल उठा तेल, महीनेभर में डबल दाम, कीमत $116 के पार, महंगा तेल भारत के लिए खतरा

Crude Oil Price: ईरान जंग को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने और खाड़ी देशों की तेल रिफानरियों को निशाना बनाए जाने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी का दौर जारी है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. होर्मुज बंद होने से तेल की सप्लाई चेन टूट गई है. अब ईरान-अमेरिका युद्ध में हूतियों की एंट्री ने टेंशन को और बढ़ा दिया है. इस खबर के आते ही ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों ने नए हाई लेवल को छू लिया है. सोमवार, 30 मार्च को कच्चे तेल की कीमत में 3.13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. ब्रेट क्रूड ऑयल उछलकर 115.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं WTI क्रूड ऑयल की कीमत 2.53 फीसदी की तेजी के साथ 102.2 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

युद्ध के बीच उबला कच्‍चा तेल

मिडिल ईस्ट वॉर में लगातार बढ़ते तनाव के चलते तेल की कीमतों में उबाल जारी है. बढ़ते सैन्य हमले और तेल-गैस सप्लाई के रास्तों पर मंडराते खतरों से कच्‍चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी ला लिया है. ब्रेंट क्रूड ऑयल, अपने उच्चतम स्तर 119 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. अगर मार्च महीने में तेजी को देखें तो ब्रेंट की कीमतों में 50% से अधिक की महंगाई दर्ज की गई है. तेल एक महीने में दोगुना महंगा हो चुका है.

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क्यों बढ़ रहे हैं तेल के दाम

युद्ध की वजह से तनाव बढ़ा हुआ है. वहीं तेल सप्लाई के रास्ते बंद किए जा रहे हैं. पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया अब ईरान समर्थक हूती आंतकवादियों की एंट्री से स्थिति और भयानक होती जा रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती विद्रोही इजरायल पर हमले कर रहे हैं. हूतियों की इंट्री से साफ हो गया है कि ये यु्द्ध अब पूरे क्षेत्र में फैल गया है. हालांकि, हूतियों ने फिलहाल जहाजों को निशाना बनाने की बात नहीं कही, लेकिन साल 2023-24 का उनका इतिहास सबसे देखा है, जब लाल सागर में उन्होंने आंतक मचाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था. हूतियों के पास लाल सागर और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को प्रभावित करने की क्षमता है. अगर हूतियों ने जहाजों को निशाना बनाया या फिर इस रास्ते को बंद किया तो वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो सकता है. हूतियों के टारगेट में सऊदी अरब का यनबू पोर्ट भी है.

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यनबू पोर्ट पर निशाना मतलब तेल सप्लाई ठप , 200 डॉलर के पार जाएगा तेल ?

होर्मुज का रास्ता पहले से बंद है. ऐसे में सऊदी अरब का यनबू पोर्ट होर्मुज के विकल्प के तौर पर काम कर रहा है. अगर ये पोर्ट भी हूतियों के निशाने पर आ गया तो तेल सप्लाई बिल्कुल ठप हो सकती है. जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं, तेल की कीमतें भाग रहे हैं, और सप्लाई चेन को निशाना बनाया जा रहा है, अगर हूतियों ने भी तेल जहाजों और यनबू पोर्ट को निशाना बनाया तो तेल की कीमतें और आसमान छूएंगी. गोल्बल फाइनेंशियल फर्म मैक्वेरी ने एक चेतावनी दी है अगर युद्ध लंबा खिंचा तो कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छू सकती हैं. ब्रोकरेज फर्म Macquaries ने भी चेतावनी दी है कि अगर युद्ध जून 2026 तक खिंच गया तो तेल की कीमत 200 डॉलर के पार जा सकता है.