/Crude Oil: दोहा में फिर मुलाकात,अमेरिका-ईरान की बातचीत से पहले सस्ता हुआ तेल, होर्मुज पर पिक्चर साफ

Oil Prices On June 30: ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान कच्चा तेल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कच्चे तेल की कीमतों को होर्मुज का रास्ता कंट्रोल कर रहा है. खाड़ी युद्ध की वजह से जो तेल 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, अब वो 70 से 73 डॉलर प्रति बैरल के बीच झूल रहा है.
कच्चे तेल की कीमत में 30 जून को भी गिरावट आई है. क्रूड ऑयल फिर से गिर गया है. ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.26 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट के साथ 73.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं WTI ऑयल 0.62 डॉलर की गिरावट के साथ 70.33 बैरल प्रति बैरल पर पहुंच गया है.
ब्रेंट ऑयल सोमवार को 73.45 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था, आज 73.45 डॉलर पर ओपन हुआ है. आज इसकी कीमत 73.59 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमतों पर असर अमेरिका-ईरान के बीच तकरार की वजह से हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच आज फिर से दोहा में बातचीत हो सकती है. ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता है.