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Crude Oil: दोहा में फिर मुलाकात,अमेरिका-ईरान की बातचीत से पहले सस्ता हुआ तेल, होर्मुज पर पिक्चर साफ

Crude Oil Update: खाड़ी युद्ध की वजह से जो तेल 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, अब वो 70 से 73 डॉलर प्रति बैरल के बीच झूल रहा है. WTI ऑयल 0.62 डॉलर की गिरावट के साथ 70.33 बैरल प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 30, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:22 AM IST
Crude Oil: दोहा में फिर मुलाकात,अमेरिका-ईरान की बातचीत से पहले सस्ता हुआ तेल, होर्मुज पर पिक्चर साफ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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