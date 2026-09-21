/चीन की एंट्री से बदला मिडिल ईस्ट का माहौल, सस्ता हुआ क्रूड ऑयल; पेट्रोल-डीजल का नया रेट जारी

Crude Oil Price: इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट दर्ज की जा रही है. मिडिल ईस्ट में जंग के बीच तेल का कमजोर होने का कारण निवेशकों का सऊदी अरब से तेल की खेप में आए सुधार पर नजर बनाए रखना है. मिडिल ईस्ट में तनाव और यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बावजूद तेल की सप्लाई बेहतर हुई है. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 81 सेंट गिरकर 103.06 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, यूएस WTI क्रूड गिरकर 100 डॉलर के नीचे 99.41 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.
यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संवेदनशील ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किये गए. इसके अलावा लाल सागर के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र यानबू में अरामको की एक यूनिट को भी निशाना बनाया गया. ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हुए हमलों के बाद सऊदी अरामको को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा. कंपनी ने यानबू के जरिये कुछ शिपमेंट रोकने के बाद होर्मुज की खाड़ी से एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है.
इस स्ट्रैटजिक बदलाव की वजह से सऊदी अरब का तेल निर्यात सितंबर में सुधरकर 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) से ऊपर पहुंच गया है. अगस्त में यह गिरकर 2.4 मिलियन bpd पर आ गया था, जो 2013 के बाद का सबसे निचला लेवल बताया जा रहा था. जेपीमॉर्गन के जानकारों के अनुसार पाइपलाइन में रुकावट के बावजूद मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई आश्चर्यजनक रूप से मजबूत बनी हुई है. आंकड़ों से सामने आया कि होर्मुज की खाड़ी से सऊदी तेल का प्रवाह अगस्त के 700,000 bpd से बढ़कर 2.9 मिलियन bpd हो गया है.
सऊदी अरब की अपील के बाद चीन ने ईरान से हूती विद्रोहियों को शांत करने में मदद मांगी है. दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बयानबाजी तेज हो गई है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन महासभा के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ रहे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मिलने की इच्छा जताई है. इस बीच, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में फिर से शामिल होने के लिए अपनी शर्तें सौंप दी हैं.
क्रूड ऑयल के दाम में पिछले लंबे समय से चल रही उठापटक के बीच देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड नीचे आया तो आम जनता का यही सवाल था कि क्या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्हें मिलेगा? लेकिन अब फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल के दाम में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्थिर रखा. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.