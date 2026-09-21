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चीन की एंट्री से बदला मिडिल ईस्ट का माहौल, सस्ता हुआ क्रूड ऑयल; पेट्रोल-डीजल का नया रेट जारी

Petrol & Diesel Price: सऊदी अरब से तेल निर्यात में सुधार होने के बाद से क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी जा रही है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और हूती हमलों के बावजूद क्रूड ऑयल के दाम नीचे क्यों आ रहे हैं?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 21, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:23 AM IST
चीन की एंट्री से बदला मिडिल ईस्ट का माहौल, सस्ता हुआ क्रूड ऑयल; पेट्रोल-डीजल का नया रेट जारी
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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