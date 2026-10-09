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अमेरिका-ईरान के बीच तनातनी और तूफान का कहर, क्रूड के दाम में फिर आया उबाल; क्या महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल?

Middle East Conflict: मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे जंग के खतरे और तूफान इसायस के कारण क्रूड ऑयल की कीमत में 4% का भारी उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड 104 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. अमेरिका-ईरान के बीच चल रही तनातनी और क्रूड ऑयल में तेजी का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 09, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:17 AM IST
अमेरिका-ईरान के बीच तनातनी और तूफान का कहर, क्रूड के दाम में फिर आया उबाल; क्या महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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