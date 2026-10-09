/अमेरिका-ईरान के बीच तनातनी और तूफान का कहर, क्रूड के दाम में फिर आया उबाल; क्या महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल?

Crude Oil Price: दुनियाभर के एनर्जी मार्केट में एक बार फिर बड़ा भूचाल देखा जा रहा है. मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग और अमेरिका में दस्तक दे रहे चक्रवाती तूफान 'इसायस' (Hurricane Isaias) के कारण क्रूड ऑयल की कीमत में 4% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप होने की आशंका के बीच इंटरनेशनल मार्केट में हड़कंप मच गया. ब्रेंट क्रूड का भाव 4.08 डॉलर प्रति बैरल उछलकर 104.28 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. शुक्रवार सुबह इसमें कुछ गिरावट देखी गई और यह 103.6 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी चढ़कर 91.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान एक समय दोनों बेंचमार्क में 5 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा की तेजी देखी गई.
कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी के पीछे दो बड़े कारण हैं. पहला कारण अमेरिका की तरफ से ईरान पर संभावित सैन्य हमलों की बढ़ती आशंका है. दूसरा कारण चक्रवाती तूफान इसायस का अमेरिका के गल्फ कोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ना है. इससे तेल रिफाइनरी और सप्लाई ठप होने का खतरा बन गया है . हालांकि, बाजार में उस समय थोड़ी राहत देखी गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और ईरान के बीच बातचीत चल रही है. उन्होंने वायदा किया कि 3 नवंबर के अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन तक ईरान पर कोई सैन्य हमला नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के अमेरिकी प्रस्ताव की भी समीक्षा कर रहा है.
बातचीत के दावों के बावजूद अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नए बैन लगा दिये हैं. इसमें 17 तेल टैंकरों, शख्स और नेटवर्क को निशाना बनाया गया है. दूसरी तरफ, फ्रांस और सऊदी अरब अपने सैन्य संसाधनों के जरिये यानबू तेल टर्मिनल की सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर रहे हैं. इसके अलावा सीरिया भी सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य सहायता देने पर विचार कर रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वह सबसे अहम समुद्री मार्ग है, यहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है. इस इलाके में जंग के आठवें महीने में पहुंचते ही मालवाहक जहाजों पर हमले काफी बढ़ गए हैं. एनर्जी सेक्टर से जुड़े जानकारों का कहना है कि ईरानी हमलों की संख्या अब तक के हायर लेवल पर है और आगे यह स्थिति बिगड़ सकती है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने ऑयल रिजर्व को तेजी से जारी करने का फैसला किया है ताकि पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी तरह की किल्लत न हो. हालांकि, अगर मिडिल ईस्ट में जंग यदि तेज होती है तो भारत समेत दुनियाभर में आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.