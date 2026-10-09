/अमेरिका-ईरान के बीच तनातनी और तूफान का कहर, क्रूड के दाम में फिर आया उबाल; क्या महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल?

Crude Oil Price: दुनियाभर के एनर्जी मार्केट में एक बार फिर बड़ा भूचाल देखा जा रहा है. मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग और अमेरिका में दस्तक दे रहे चक्रवाती तूफान 'इसायस' (Hurricane Isaias) के कारण क्रूड ऑयल की कीमत में 4% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप होने की आशंका के बीच इंटरनेशनल मार्केट में हड़कंप मच गया. ब्रेंट क्रूड का भाव 4.08 डॉलर प्रति बैरल उछलकर 104.28 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. शुक्रवार सुबह इसमें कुछ गिरावट देखी गई और यह 103.6 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी चढ़कर 91.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान एक समय दोनों बेंचमार्क में 5 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा की तेजी देखी गई.