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Crude Oil: खाड़ी देश में फिर छिड़ी जंग! अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद क्रूड ऑयल के दाम में लगी 'आग'

Petrol-Diesel Price: जुलाई के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया. इसका असर क्रूड ऑयल के दाम पर देखा जा रहा है. सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 2 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 31, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:33 AM IST
Crude Oil: खाड़ी देश में फिर छिड़ी जंग! अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद क्रूड ऑयल के दाम में लगी 'आग'
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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