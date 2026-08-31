Crude Oil: खाड़ी देश में फिर छिड़ी जंग! अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद क्रूड ऑयल के दाम में लगी 'आग'

Crude Oil Price Jump: मिडिल ईस्ट में छह महीने बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव बना हुआ है. यह एक बार फिर से बढ़कर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. एक दिन पहले अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के लारक आइसलैंड (Larak island) पर किये गए मिसाइल हमलों के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हड़कंप मच गया है. अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया है. इस हालिया सैन्य टकराव के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में 2% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया.
अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस भिड़ंत के बाद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2.12 डॉलर (2.41%) चढ़कर 90.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 1.80 डॉलर (2.16%) की तेजी के साथ 85.20 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड करते देखा गया. बाजार के जानकारों के अनुसार यदि दोनों देशों के बीच यह सैन्य तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो क्रूड ऑयल के दाम जल्द फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के लेवल को छू सकते हैं.
खबरों के अनुसार अमेरिकी सैन्य बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थित ईरान के लारक आइसलैंड पर बने दो मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया. जुलाई के बाद ईरान पर अमेरिका का यह पहला सैन्य हमला है. इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में स्थित दो अमेरिकी एयर बेस पर हमले का दावा किया है. बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है, जिससे आने वाले हफ्तों में ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ सकता है.
दुनियाभर की जरूरत का लगभग पांचवां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है. हमलों के बढ़ते खतरे के बीच रविवार और सोमवार को इस समुद्री रूट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटकर रोजाना महज 5 रह गई है. दो दिन पहले शनिवार को इसी रूट पर एक क्रूड टैंकर पर मिसाइल से हमला भी हुआ था. जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के चलते कई इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रास्ते से ले जाने पर फिलहाल सावधानी बरतना शुरू कर दिया है.
इस संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि वेनेजुएला के साथ हुए हालिया समझौते के तहत मिलने वाले क्रूड ऑयल का इस्तेमाल अमेरिकी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) को फिर से भरने के लिए किया जाएगा. मौजूदा समय में अमेरिका का ऑयल रिजर्व अपने 44 साल के सबसे निचले लेवल के करीब पहुंच गया है. हालांकि, अगस्त में अब तक ओवरऑल तेल की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी. लेकिन इस नए तनाव ने सप्लाई को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है.
क्रूड ऑयल के दाम में पिछले लंबे समय से चल रही उठापटक के बीच देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड नीचे आया तो आम जनता का यही सवाल था कि क्या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्हें मिलेगा? लेकिन अब फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल के दाम में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्थिर रखा. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.