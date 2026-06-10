/Crude Oil: गिरने के बाद तेल ने फिर पकड़ी रफ्तार, 92.63 डॉलर के पार गई कीमत, फिर से शुरू हुई जंग ने बिगाड़ा खेल

Crude Oil 10 June: कच्चे तेल की कीमतों में 10 जून को गिरावट देखने को मिली. क्रूड ऑयल के दाम 90 डॉलर से नीचे आ गए हैं. तेल की कीमतों में ये गिरावट राहत की खबर है. ग्लोबल ऑल मार्केट को खाड़ी युद्ध खत्म होने की उम्मीद जगी, जिसके बाद से तेल के दाम गिरने लगे, लेकिन जैसे ही अमेरिकी मिसाइलों ने तेहरान को निशाना बनाया तेल की कीमत रॉकेट की रफ्तार से भागने लगी. कच्चा तेल फिर से उबरने लगा है.
बुधवार को WTI ऑयल की कीमत 0.52 फीसदी की गिरावट के साथ 88.60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था. वहीं ब्रेंट ऑयल की कीमत 0.41 फीसदी गिरकर 92.06 डॉलर पर पहुंच गया है. ब्रेंट ऑयल ने 93.10 डॉलर के साथ ओपनिंग की थी. तेल की गिरती कीमतों से महंगाई कम होने की उम्मीद जगी ही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्धविराम टूट गया. अमेरिकी मिसाइलों ने तेहरान को फिर से निशाना बनाया. इस खबर के आते ही तेल की कीमतों में जबरदस्त यूटर्न ने लिया. ब्रेंट और डब्लूटीआई दोनों के रेट, भागने लगे. ब्रेंट क्रूड चढ़कर 92.71 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया तो WTI ऑयल के दाम 89.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में अब तक 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है. आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स कुछ इस तरह से हैं...
दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये प्रति लीटर, डीजल 99.02 रुपये प्रति लीटर
मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये, डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई में 107.77 रुपये प्रति लीटर, डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर
आज सुबह तेल ने अलग चाल दिखाई थी, लेकिन अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम टूटने और फिर से शुरू हुए मिसाइल हमलों के बाद तेल ने यूटर्न ले लिया. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से भड़क गया है, ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि होर्मुज के पास केश्म द्वीप पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं. उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि अमेरिका के हमलों के जवाब दिया जाएगा.