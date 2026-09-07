/Explainer: OPEC+ के फैसले से बाजार में हड़कंप, अभी नहीं बढ़ेगा ऑयल प्रोडक्शन; भारत पर क्या होगा असर?

कच्चे तेल की कीमत में 1 डॉलर की बढ़ोतरी से देश का सालाना आयात बिल करीब 10,000 करोड़ रुपये बढ़ जाता है. क्रूड ऑयल के दाम फिर से यदि 100 डॉलर पर पहुंचते हैं तो भारत सरकार को तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से बड़ा हिस्सा खर्च करना होगा.

इसके अलावा तेल महंगा होने से ट्रक और माल ढुलाई (Transport) की लागत बढ़ जाती है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से हरी सब्जी, राशन, दूध और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है.

तेल खरीदने के लिये ज्यादा डॉलर का भुगतान करने से यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है. इससे देश का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ जाता है और दूसरे विदेशी सामान का आयात भी महंगा हो जाता है.

क्रूड ऑयल महंगा होने से सरकारी तेल कंपनियों का घाटा बढ़ जाता है. ऐसे में सरकार के सामने दो ही विकल्प होते हैं, पहला सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए और इसे खुद सहे. दूसरा पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइस बढ़ा दे, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा.