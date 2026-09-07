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Explainer: OPEC+ के फैसले से बाजार में हड़कंप, अभी नहीं बढ़ेगा ऑयल प्रोडक्शन; भारत पर क्या होगा असर?

Crude Oil Price: महीनों से चल रही ईरान जंग के कारण होर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई ठप होने से ब्रेंट क्रूड चढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. बढ़ती कीमत के बीच भी ओपेक प्लस ने अक्टूबर में ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने का फैसला क्यों लिया है? इस फैसले से ग्लोबल मार्केट के साथ ही भारतीय बाजार पर क्या असर होगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 07, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:03 PM IST
Explainer: OPEC+ के फैसले से बाजार में हड़कंप, अभी नहीं बढ़ेगा ऑयल प्रोडक्शन; भारत पर क्या होगा असर?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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