/Explainer: OPEC+ के फैसले से बाजार में हड़कंप, अभी नहीं बढ़ेगा ऑयल प्रोडक्शन; भारत पर क्या होगा असर?

Opec+ Crude Oil Production: अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे तनाव से ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल मची हुई है. दोनों देशों के बीच जंग लंबी खिंचने से क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गए. ऐसे में हर किसी की नजर ओपेक प्लस (OPEC+) के फैसले पर टिकी थीं. तेल उत्पादक देशों के इस संगठन ने एक दिन पहले हुई बातचीत के दौरान अक्टूबर के लिए अपनी प्रोडक्शन पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला लेकर दुनिया को चौंका दिया है.
क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर हुई इस अहम मीटिंग के दौरान सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमान जैसे तेल उत्पादक देश शामिल हुए थे. यही देश पिछले कुछ सालों के दौरान ओपेक के मंथली प्रोडक्शन से जुड़ी फैसलों की अगुवाई कर रहे हैं. मई में ओपेक छोड़ने से पहले यूएई (UAE) भी इस संगठन के फैसलों का हिस्सा हुआ करता था. इन 7 देशों के ग्रुप की अगली मीटिंग अब 4 अक्टूबर को होनी है. इस दौरान बाजार के हालात को लेकर समीक्षा की जाएगी.
क्रूड ऑयल क्राइसिस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओपेक प्लस (OPEC+) तेल की सप्लाई बढ़ाकर दाम को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा. इसका जवाब जंग की भयावहता में छिपा है. ईरान जंग के कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से होने वाली तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. एनर्जी रिसर्च फर्म रायस्टैड एनर्जी के एक्सपर्ट जॉर्ज लियोन कहते हैं ओपेक प्लस (OPEC+) का इस समय फिजिकल ऑयल मार्केट पर बहुत कम कंट्रोल है. उन्होंने कहा, ओपेक प्लस कागजों पर तो प्रोडक्शन का टारगेट बदल सकता है. लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यह एक्स्ट्रा तेल प्रोड्यूस होकर असल खरीदारों तक सही तरीके से पहुंच पाएगा.
अगस्त में ओपेक प्लस ने सितंबर के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने को मंजूरी दी थी. इसके तहत 2023 में लागू की गई 1.65 मिलियन बैरल रोजाना की कटौती को धीरे-धीरे वापस लिया जा रहा था. लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के समझौते के बावजूद अधिकांश ओपेक देश टारगेट से काफी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. जंग के कारण सप्लाई चेन टूटने से ओपेक देशों की बाजार में बड़ा ऑयल स्टॉक लाने की कैपेसिटी कमजोर हुई है.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य हमलों से क्रूड ऑयल मार्केट में आग लगी है. पिछले एक हफ्ते के दौरान तेल के दाम में करीब 8 प्रतिशत की तेजी आई है. अमेरिकी में डीजल के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. इससे ग्लोबल लेवल पर महंगाई की चिंता बढ़ गई है. वायदा मार्केट में ब्रेंट क्रूड 96.28 डॉलर प्रति बैरल पर और WTI क्रूड 91.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. दुनिया के तेल का पांचवां हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल टैंकरों पर हमले और ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाए जाने से यह रूट असुरक्षित हो गया है.
केपलर के आंकड़ों के अनुसार इस समुद्री रूट से जहाजों की आवाजाही कई महीने के निचले लेवल पर पहुंच गई है. ऐसे में यदि ओपेक की तरफ से कागजों पर प्रोडक्शन बढ़ा भी दी जाए तो भी टैंकरों को इस इलाके से सुरक्षित निकाल पाना असंभव होगा. जानकारों का मानना है कि ओपेक (OPEC+) का फोकस मंथली बदलावों से हटकर 2027 के लॉन्ग टर्म टारगेट की तरफ हो रहा है. इसी स्ट्रैटजी के तहत ओपेक प्लस 2026 की चौथी तिमाही में प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी करने के फैसले पर रोक लगा सकता है. ओपेक के 7 प्रमुख सदस्य देश 4 अक्टूबर को फिर से मीटिंग करने वाले हैं.
OPEC+ का तेल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने का फैसला और क्रूड के दाम का 100 डॉलर प्रति बैरल की तरफ बढ़ना भारतीय इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका है. भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल आयात करता है. इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में तेजी का सीधा असर देश के बजट, महंगाई और आम जनता पर पड़ता है.
कच्चे तेल की कीमत में 1 डॉलर की बढ़ोतरी से देश का सालाना आयात बिल करीब 10,000 करोड़ रुपये बढ़ जाता है. क्रूड ऑयल के दाम फिर से यदि 100 डॉलर पर पहुंचते हैं तो भारत सरकार को तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से बड़ा हिस्सा खर्च करना होगा.
इसके अलावा तेल महंगा होने से ट्रक और माल ढुलाई (Transport) की लागत बढ़ जाती है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से हरी सब्जी, राशन, दूध और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है.
तेल खरीदने के लिये ज्यादा डॉलर का भुगतान करने से यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है. इससे देश का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ जाता है और दूसरे विदेशी सामान का आयात भी महंगा हो जाता है.
क्रूड ऑयल महंगा होने से सरकारी तेल कंपनियों का घाटा बढ़ जाता है. ऐसे में सरकार के सामने दो ही विकल्प होते हैं, पहला सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए और इसे खुद सहे. दूसरा पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइस बढ़ा दे, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा.
भारत क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते मिडिल ईस्ट से मंगाता है. इस रूट में जंग और रुकावट के कारण सप्लाई रुकने का खतरा है. इससे भारत को रूस या दूसरे देशों से महंगी शिपिंग कॉस्ट पर तेल मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.