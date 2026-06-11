/दुनिया देखती रह जाएगी भारत और UAE की जुगलबंदी, समंदर के नीचे छिपाकर रखा जाएगा 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल!

Crude Oil Reserve: ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशपन और क्रूड ऑयल के दाम में आ रहे उतार-चढ़ाव के बीच भारत और यूएई (UAE) ने ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर बड़ा और स्ट्रेटजिक कदम उठाया है. दोनों देश मिलकर भारत में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व (Strategic Oil Reserves) की क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ बैरल करने की तरफ बढ़ रहे हैं. यह कदम पीएम मोदी की हालिया यूएई यात्रा के कुछ दिन बाद उठाया गया है. इसको लेकर दोनों देशों के बीच एमओयू (MoU) पर साइन किये गए. दुनिया में खपत के मामले में तीसरे नंबर पर होने के कारण भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत का करीब 88 प्रतिशत आयात करता है.
मिडिल ईस्ट में लगातार बने हुए सिक्योरिटी रिस्क के बीच नई दिल्ली और अबू धाबी ने पिछले महीने घोषित की गई योजनाओं को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. इन योजनाओं में न केवल स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल का स्टॉक बढ़ाना शामिल है, बल्कि गैस रिजर्व के लिए भी मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करना है. यूएई में भारत के राजदूत दीपक मित्तल के अनुसार, दोनों देश भारत में यूएई से जुड़ी क्रूड ऑयल की भंडारण क्षमता को मौजूदा 58 लाख (5.8 मिलियन) बैरल से बढ़ाकर सीधे 3 करोड़ बैरल करने को लेकर काम कर रहे हैं.
इस विशाल भंडार को हासिल करने के लिए जमीन के नीचे बनी मौजूदा गुफाओं का इस्तेमाल करने के अलावा नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया जाएगा. राजदूत मित्तल ने साफ किया कि दोनों देशों का मकसद इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने का है. हालांकि, कैपिसिटी में बढ़ोतरी करने और नई सुविधाओं को पूरी तरह से चालू होने में कुछ सालों का समय लग सकता है. प्रोजेक्ट के तहत केवल तेल का स्टोरेज ही शामिल नहीं है. इसमें दोनों देशों की तरफ से भारी निवेश भी किया जाएगा.
भारत और यूएई इस समय स्टोरेज के कई तरह के ऑप्शन और मॉडल पर विचार कर रहे हैं. इस मॉडल के तहत खास परिस्थितियों में देश में स्टोर किये गए क्रूड ऑयल को बेचा भी जा सकेगा. पिछले महीने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने संकेत दिया था कि देश के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) में उसकी भागीदारी के भविष्य के विस्तार में मंगलुरु में स्थित मौजूदा स्टोरेज फैसिलिटी के साथ-साथ भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास विशाखापट्टनम और चंडीखोल में संभावित नए साइट्स को शामिल किया जा सकता है.
मौजूदा समय में एडनॉक (ADNOC) के पास मंगलुरु की एसपीआर (SPR) फैसिलिटी में करीब 58.6 लाख बैरल भंडारण क्षमता तक पहुंच है. क्रूड ऑयल के साथ दोनों देश स्ट्रैटजिक गैस रिजर्व फ्रेमवर्क बनाने पर भी आगे बढ़ रहे हैं. भारत ने पिछले एक दशक से अपने एसपीआर (SPR) को डेवलप करना शुरू किया था. अब देश की तरफ से गैस रिजर्व को तैयार करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. इसके लिए और भी ऑप्शन पर विचार कर रहा है. इसमें मौजूदा एलपीजी (LPG) स्टोरेज कैवर्न्स का यूज करने के साथ नए एलएनजी (LNG) स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी शामिल है.
क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए मजबूत स्ट्रैटजिक रिजर्व बनाए रखने की जरूरत हालिया दिनों में मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद ज्यादा महसूस हुई है. इस तनाव ने दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी की एनर्जी सिक्योरिटी की कमजोरियों को उजागर कर दिया. दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका भारत पिछले कुछ समय से सप्लाई रुकने के संकट का सामना कर रहा है. ऐसे में पेट्रोलियम रिजर्व बहुत जरूरी हो जाता है. जब अचानक ग्लोबल मार्केट से तेल की सप्लाई रुकती है, तो यह रिजर्व देश को किसी भी झटके से बचाता है.
अभी अमेरिका, जापान और चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी के मुकाबले भारत की रिजर्व कैपेसिटी काफी कम है.