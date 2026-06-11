/दुनिया देखती रह जाएगी भारत और UAE की जुगलबंदी, समंदर के नीचे छिपाकर रखा जाएगा 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल!

क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए मजबूत स्‍ट्रैटज‍िक रिजर्व बनाए रखने की जरूरत हाल‍िया द‍िनों में मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद ज्यादा महसूस हुई है. इस तनाव ने दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी की एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी की कमजोरियों को उजागर कर दिया. दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका भारत पिछले कुछ समय से सप्‍लाई रुकने के संकट का सामना कर रहा है. ऐसे में पेट्रोलियम रिजर्व बहुत जरूरी हो जाता है. जब अचानक ग्लोबल मार्केट से तेल की सप्लाई रुकती है, तो यह रिजर्व देश को क‍िसी भी झटके से बचाता है.

अभी अमेरिका, जापान और चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी के मुकाबले भारत की रिजर्व कैपेस‍िटी काफी कम है.