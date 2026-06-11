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दुनिया देखती रह जाएगी भारत और UAE की जुगलबंदी, समंदर के नीचे छिपाकर रखा जाएगा 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल!

India-UAE Pact: भारत और यूएई इस समय स्‍टोरेज के कई तरह के ऑप्‍शन और मॉडल पर व‍िचार कर रहे हैं. इस मॉडल के तहत खास परिस्थितियों में देश में स्टोर किये गए क्रूड ऑयल को बेचा भी जा सकेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 11, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:40 PM IST
दुनिया देखती रह जाएगी भारत और UAE की जुगलबंदी, समंदर के नीचे छिपाकर रखा जाएगा 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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