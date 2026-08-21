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Crude Oil: ट्रंप की D-day वाली धमकी और कमजोर डॉलर से चढ़ा तेल का बाजार, 5% तक महंगा हुआ क्रूड

Crude Oil 21 August : कच्चे तेल की कीमत इस साल 50% से अधिक की तेजी आ चुकी है. हफ्तेभर में फिर से क्रूड 5% चढ़ गया है. तेल की बढ़ती कीमत तेल कंपनियों पर दवाब बढ़ा रही है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 21, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:17 AM IST
Crude Oil: ट्रंप की D-day वाली धमकी और कमजोर डॉलर से चढ़ा तेल का बाजार, 5% तक महंगा हुआ क्रूड

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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