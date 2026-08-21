/Crude Oil: ट्रंप की D-day वाली धमकी और कमजोर डॉलर से चढ़ा तेल का बाजार, 5% तक महंगा हुआ क्रूड

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौर जारी है. हफ्तेभर में क्रूड की कीमत में 5 फीसदी से अधिक की बढ़त देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 93 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं.
शुक्रवार, 21 अगस्त को ब्रेंट ऑयल की कीमत जोरदार तेजी के साथ 93.55 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अमेरिकी WTI क्रूड 86.45 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. दो हफ्ते पहले कच्चे तेल की कीमत 76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था, लेकिन अमेरिका-ईरान युद्ध में दोनों देशों के बीच बढ़ी तकरार के बाद से तेल के दाम में फिर से तेजी लौट आई है.
ये लगातार दूसरा हफ्ता है, जब क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी का दौर जारी है. पश्चिम एशिया में बढ़ते जियो पॉलिटिकल टेंशन, ईरान और अमेरिका के बीच समझौते ना होने और होर्मुज से तेल सप्लाई के जोखिम की वजह से चलते कच्चे तेल का बाजार गरम है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है. ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान को “Economic D-Day” करार दिया है.
आने वाले दिनों में वो इसे लेकर विस्तृत घोषणा करने वाले हैं. अमेरिका की रणनीति ईरान को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से और अधिक अलग-थलग करना है. ईरानी तेल निर्यात, ईरानी बैंकों, कंपनियों, शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय भुगतान और कैश ट्रांसफर नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी है.दरअसल ट्रंप ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसपर दबाव बनाकर बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर करना चाहते हैं. ट्रंप का प्लान कितना सफल होगा, इसे लेकर तेल के बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
अमेरिका-ईरान युद्ध के साथ -साथ रूस और यूक्रेन के बीच फिर से हमले तेज हो गए हैं. दोनों ओर से मिसाइलें दागीं जा रही है.यूक्रेन से रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. यूक्रेन के इन हमलों ने रूस में भी पेट्रोल की किल्लत पैदा कर दी है. इसका डर तेल के बाजार पर भी दिखा है. कच्चे तेल की मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी लौटी है.
इन सबके बीच अमेरिकी डॉलर में कमजोरी ने भी तेल के भाव चढ़ा दिए हैं. यूएस डॉलर इंडेक्स 98.8 के स्तर पर पहुंच गया है.डॉलर के कमजोर होने पर कमोडिटीज विदेशी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत सस्ते हो जाते हैं. तेल की मांग और कीमतों को सपोर्ट मिलता है.