/सुबह 90 डॉलर के पार, ईरान के एक बयान ने मुंह के बल गिरा तेल, क्रूड के फिसलते ही सोने ने लगाई छलांग, चांदी ₹4000 महंगी

Crude Oil U turn: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी युद्ध में ईरान के खिलाफ हमले तेज करते हुए दावा किया कि वो ईरान को सबक सिखाएंगे. ट्रंप की धमकी के बाद सोमवार, 20 जुलाई की सुबह कच्चे तेल खौलने लगा. इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई. कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट के बादल मंडराने लगे, लेकिन दोपहर जाते-जाते ईरान की ओर से ऐसा बयान आया, जिसने पूरा गेम ही पलट दिया.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने युद्ध को लेकर ऐसा बयान दिया कि क्रूड ऑयल महीने के उच्चतम स्तर से नीचे फिसल गया. कच्चे तेल के दाम में 91.05 डॉलर प्रति बैरल से फिसलकर कुछ घंटों के भीतर 87.60 डॉलर प्रति बैरल से पहुंच गए. WTI क्रूड के दाम में 0.9 फीसदी की गिरावट आई .
सोमवार की सुबह सितंबर डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल 91.05 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था, लेकिन दोपहर आते-आते इसमें 0.4 फीसदी से अधिक की गिरावट आई और ये फिसलकर 87.60 डॉलर पर गिर गया. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अगर देश के राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहते हैं, तो अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है. उनके इस बयान को अमेरिका के साथ फिर से शांति वार्ता की पहल के तौर पर देखा गया. इस बयान का बाजार पर सकारात्मक असर दिखा है और तेल में नरमी लौटने लगी.
कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरह से तेजी लौटी थी और होर्मुज पर अमेरिका-ईरान जिद ठाने बैठे थे, उसके बाद से भारत की चिंता बढ़ने लगी थी. सिर्फ कीमत ही नहीं होर्मुज संकट ने सप्लाई की टेंशन बढ़ा दी थी. अगर होर्मुज नहीं खुलेगा, तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बन सकती है. अब ईरान की ओर से आए बयान के बाद फिर से बातचीत की उम्मीद जगी है. अगर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है , तो दुनिया पर से तेल का संकट खत्म होने लगेगा. कई विश्लेषकों का मानना है कि हालात और बिगड़े तो ब्रेंट फिर 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर सकता है. भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है. लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का सीधा कनेक्शन आयात बिल, महंगाई, रुपये पर दबाव और चालू खाते के घाटे से है. होर्मुज संकट के बीच भी भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल साल -दर-साल 60% बढ़ा है.
ईरान के बयान से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि सोने ने भी यूटर्न ले लिया. इंटरनेशनल मार्केट में सोना गिरने के बाद संभला और तेजी से चढ़ने लगा. स्पॉट गोल्ड की कीमत में 7 डॉलर की बढ़त लौटी और यह 4,023.74 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. MCX पर सोना 847 रुपये चढ़कर 1,41,753 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 4 सितंबर वाली चांदी 4000 रुपये तक चढ़कर 2,20,408 रुपये तक उछल गई. इससे पहले चांदी 2,16,403 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. घरेलू बाजार में सोना गिरने के बाद चढ़ने लगा. दोपहर के बाद सोने की कीमत में तेजी लौटी. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर सोने ने यूटर्न लेते हुए बढ़त हासिल कर दी.
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना बढ़त के साथ 1,41,350 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाला सोना तेजी के साथ 1,29,990 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाला गोल्ड 1,06,440 रुपये पर पहुंच गया.
1 किलो चांदी 2,18,967 रुपये पर पहुंच गया.