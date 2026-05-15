Crude Oil: US-ईरान तनाव से तेल बाजार में उबाल, ब्रेंट $109 के पार; MCX पर क्रूड 3.5% से ज्यादा चढ़ा

Crude Oil Price Hike: US-ईरान संघर्ष के चलते ग्लोबल सप्लाई में रुकावट की आशंकाओं के बीच शुक्रवार को कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला. अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ भारतीय वायदा बाजार MCX में भी क्रूड ऑयल के दाम 3% से ज्यादा बढ़ गए. होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास बढ़ते तनाव और शिपिंग बाधाओं की खबरों ने बाजार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मई डिलीवरी वाला क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट 349 रुपये यानी 3.59 फीसदी चढ़कर 10,073 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया. इस दौरान 9,898 लॉट का कारोबार हुआ. वहीं, जुलाई डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी 344 रुपये यानी 3.68 फीसदी बढ़कर 9,694 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिसमें 9,315 लॉट का ट्रेड हुआ है.

एनालिस्ट्स के मुताबिक, ग्लोबल सप्लाई में संभावित कमी और होर्मुज स्ट्रेट में लगातार बढ़ती रुकावटों की आशंकाओं ने क्रूड ऑयल की कीमतों को सपोर्ट दिया है.

इंटरनेशनल मार्केट में भी जोरदार तेजी

ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 3.54 डॉलर यानी 3.35 फीसदी की तेजी के साथ 109.26 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) जून डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट करीब 4 फीसदी चढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता दिखा.

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होर्मुज स्ट्रेट बना सबसे बड़ा चिंता का केंद्र

होर्मुज स्ट्रेट फिलहाल ग्लोबल ऑयल मार्केट का सबसे बड़ा फ्लैशपॉइंट बना हुआ है. जहाजों पर हमले, टैंकरों की जब्ती और ईरानी पोर्ट्स के आस-पास अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों के चलते इस इलाके में तेल सप्लाई प्रभावित होने का डर गहरा गया है.

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में सप्लाई काफी टाइट रह सकती है. एजेंसी के मुताबिक, अक्टूबर तक तेल बाजार में सप्लाई दबाव बना रह सकता है क्योंकि इन्वेंट्री घट रही है और क्रूड फ्लो में रुकावटें जारी हैं.

OPEC, IEA और EIA की रिपोर्ट्स से बढ़ी चिंता

कायनात चैनवाला के मुताबिक, OPEC, IEA और US एनर्जी इनफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) की ताजा रिपोर्ट्स ने 2026 के तेल बाजार को लेकर अनिश्चितता और बढ़ा दी है. OPEC ने ऊंची कीमतों और जियो-पॉलिटिकल तनाव के बीच 2026 के डिमांड ग्रोथ अनुमान को घटाया है. वहीं, IEA ने सप्लाई की तंगी की चेतावनी दी है. दूसरी तरफ EIA का मानना है कि यदि होर्मुज स्ट्रेट में हालात सुधरते हैं तो भविष्य में इन्वेंट्री दोबारा बन सकती है.

ट्रंप-शी वार्ता पर भी बाजार की नजर

ट्रेडर्स की नजर शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति Xi जिनपिंग के बीच हुई बातचीत पर भी रही. हालांकि दोनों नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन ईरान संकट और एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया.