Crypto से दूरी, Gold से दोस्ती; Gen Z को सोना लग रहा है सबसे सेफ; यंग इन्वेस्टर्स का बदला मूड

Gen Z Investment : Gen Z को लेकर अक्सर ये धारणा बनाई जाती है कि ये नई पीढ़ी बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करती है. लग्जरी लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान देती है और निवेश जैसे गंभीर फैसलों से दूरी बनाए रखती है. सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के दौर में ये भी माना जाता है कि यंग इन्वेस्टर्स सेविंग से अधिक स्पेंडिंग में यकीन रखते हैं. लेकिन, हाल ही में सामने आए एक निवेश सर्वे ने इस सोच को पूरी तरह बदलकर कर रख दिया है.

समझ और प्लानिंग के साथ निवेश कर रहे हैं Gen Z

सर्वे के मुताबिक, Gen Z का मूड अब बदल चुका है. ये पीढ़ी सिर्फ खर्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए समझदारी भरे निवेश फैसले भी ले रही है. खास बात ये है कि यंग इन्वेस्टर्स हाई-रिस्क ऑप्शन की जगह सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट पर भरोसा जता रहे हैं. क्रिप्टो, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों के मुकाबले गोल्ड को अधिक सुरक्षित माना जा रहा है. ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है. बढ़ती महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और ग्लोबल मार्केट के उतार-चढ़ाव के बीच Gen Z जोखिम को समझते हुए अपने पैसों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है. ये सर्वे साफ दिखाता है कि यंग इन्वेस्टर्स अब भावनाओं से नहीं, बल्कि समझ और प्लानिंग के साथ निवेश कर रहे हैं और यही बदलाव सबको चौंका रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

18-39 साल के 5,000 कंज्यूमर्स पर हुआ सर्वे

युवा भारतीय गोल्ड पर बहुत भरोसा करते हैं. लेकिन इसे खरीदने का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है. ये सर्वे 18-39 साल के 5,000 कंज्यूमर्स पर किया गया है. इसमें ये पता चला कि कैसे पारंपरिक खरीदारी धीरे-धीरे अधिक पर्सनल, लॉजिक पर बेस्ड तरीके को जगह दे रही है. सर्वे से पता चलता है कि आज 66.7% जवाब देने वालों की खरीदारी अधिकतर पर्सनल फैसले हैं और 61.9% ने बताया कि उनकी सबसे हालिया सोने की खरीदारी 5 ग्राम से कम थी. ये दिखाता है कि Gen Z और मिलेनियल्स गोल्ड को कैसे देखते हैं. इसे पर्सनल माइलस्टोन और अपनी पहली सैलरी से इन्वेस्टमेंट के तरीके के तौर पर अधिक देखते हैं.

गोल्ड सबसे सुरक्षित ऑप्शन

61.9% जवाब देने वालों ने कहा कि अगर उनके पास आज इन्वेस्ट करने के लिए 25,000 रुपये होते, तो वे सोना चुनते, ये म्यूचुअल फंड (16.6%), फिक्स्ड डिपॉजिट (13%), स्टॉक (6.6%) और क्रिप्टो (1.9%) से कहीं अधिक है. आर्थिक अनिश्चितता के समय में 65.7% ने कहा कि बैंक सेविंग्स, म्यूचुअल फंड या इक्विटी की तुलना में गोल्ड सबसे सुरक्षित ऑप्शन लगता है. ये नतीजे Gen Z और मिलेनियल्स दोनों के लिए फाइनेंशियल फॉलबैक के तौर पर गोल्ड की हमेशा रहने वाली भूमिका को दिखाते हैं.

इस सर्वे के 42.3%पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि उन्होंने हाल ही में गोल्ड की खरीदारी खुद शुरू की. जबकि 40% ने माता-पिता या परिवार के बड़े सदस्यों का जिक्र किया. ये गोल्ड लेने के फैसले लेने के तरीके में साफ तौर पर पीढ़ियों के बीच अलग-अलग विचार की ओर इशारा करता है. Gen Z गोल्ड को कब और कैसे खरीदना है. यह तय करने में अधिक कॉन्फिडेंट है और इसे खुद से लिया गया फाइनेंशियल फैसला मानता है. दूसरी ओर, मिलेनियल्स गोल्ड को घर की प्लानिंग और लंबे समय की सिक्योरिटी के नजरिए से देखते हैं.