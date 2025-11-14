Crypto Crash : क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार, Bitcoin की सबसे बड़ी गिरावट, जानिए क्या है कारण?

Crypto Crash : क्रिप्टो मार्केट में एक तेज गिरावट का दौर शुरू हो गया है. बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट आई है. ये $100,000 के लेवल से नीचे चला गया है. बता दें, अक्टूबर की शुरुआत से अब तक बिटकॉइन की वैल्यू $450 बिलियन से अधिक कम हो गई है. कई निवेशकों ने शुरुआत में इस गिरावट के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा अपेक्षित कम ब्याज दरों को जिम्मेदार ठहराया है.

$97,067 पर आया बिटकॉइन



बिटकॉइन आज यानी 14 नवंबर को गिरकर $97,067 पर आ गया. दिन के निचले स्तर पर कीमत $96,841 पर पहुंच गई. बिटकॉइन 2.63% की गिरावट के साथ $97,067 के करीब कारोबार कर रहा था. इंट्राडे का निचला स्तर $96,841 रहा, जो मई 2025 के बाद से इसका सबसे कम लेवल है. ये टोकन अब एक महीने पहले $126,000 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 23% से ज्यादा गिर चुका है. इस गिरावट के बावजूद बिटकॉइन ने इस साल लगभग 5% की बढ़त बनाए रखी है और 2024 के अमेरिकी चुनाव के बाद से 40% से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए है.

बिटकॉइन ही नहीं ये गिरावट सभी टोकन में देखने को मिली है. इथेरियम में 9% से ज्यादा की गिरावट आई है. XRP में लगभग 7%, सोलाना में 8% से ज्यादा और डॉजकॉइन में लगभग 7% की गिरावट आई है.

क्यों आयी ये बड़ी गिरावट?

वैश्विक मार्केट में अस्थिरता बढ़ने के बाद यह गिरावट आई. अमेरिकी शेयर मार्केट्स में एक महीने से भी ज्यादा समय में एक दिन में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. Dow 1.65%, एसएंडपी 500 1.66% और नैस्डैक 2.29% गिर गया है. इस उलटफेर ने सरकारी शटडाउन के समाधान के बाद पैदा हुए थोड़े समय के आशावाद को खत्म कर दिया. व्यापारी फिर से सवाल उठा रहे हैं कि क्या महंगाई में कमी फेड को जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करने की पर्याप्त गुंजाइश देती है.