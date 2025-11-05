औंधे मुंह गिरी बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट में उथल-पुथल, जून के बाद पहली बार $1,03,000 के नीचे फिसली

Crypto Market Crash : क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक बार फिर बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) मंगलवार को न्यूयॉर्क में सुबह के कारोबार में 3.1% गिरकर 1,03,539 डॉलर तक पहुंच गई है. ये 23 जून के बाद का सबसे निचला लेवल है. वहीं, ईथर (Ether) में भी करीब 3.9% की गिरावट दर्ज की गई. कई अन्य ऑल्टकॉइन (Altcoins) भी इसी तरह गिरे हैं, जिससे कई टोकन इस साल अब तक 50% से ज्यादा नुकसान में हैं.

निवेशकों का भरोसा डगमगाया

अक्टूबर के मध्य में आए भारी लिक्विडेशन वेव के बाद बाजार की दिशा पलट गई है. अरबों डॉलर के बुलिश पोजशन खत्म हो गए, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया. इस समय बिटकॉइन फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट अभी भी क्रैश से पहले के स्तर से काफी नीचे है और फंडिंग कॉस्ट्स अनुकूल होने के बावजूद, बहुत कम ट्रेडर दोबारा जोखिम लेने को तैयार हैं.

Coinglass के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार की गिरावट के दौरान लेवरेज्ड क्रिप्टो पोज़िशन में केवल 500 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई, जबकि सोमवार को 1.2 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन देखी गई थी. ये 10 अक्टूबर को दर्ज हुए 19 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड लिक्विडेशन की तुलना में काफी कम है.

वहीं, ऑप्शंस ट्रेडर्स ने और गिरावट की आशंका में नवंबर के अंत में एक्सपायर होने वाले 80,000 डॉलर स्ट्राइक प्राइस वाले पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी हेजिंग की है. फिलहाल क्रिप्टोकरेंसीज कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिनमें ETF से फंड्स की निकासी और डिजिटल-एसेट ट्रेजरी फर्मों द्वारा संभावित बिक्री की आशंकाएं शामिल हैं. अगर गिरावट जारी रही, तो निवेशकों की नजर $100,000 के सपोर्ट लेवल पर होगी.