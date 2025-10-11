Advertisement
US-China Trade War : क्रैश हुआ क्रिप्टो मार्केट, चीन पर ट्रंप का टैरिफ बम, बिटकॉइन 7.60 प्रतिशत गिरा

ट्रम्प के इस निर्णय के बाद क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है. बिटकॉइन, एथेरियम सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें गिर गईं हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:04 AM IST
Cryptocurrency Market Crashed​ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक रद्द करने की धमकी दी. ट्रम्प के इस निर्णय के बाद क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है. बिटकॉइन, एथेरियम सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें गिर गईं हैं. 

फिलहाल चीनी प्रोडक्ट्स पर पहले से ही 30% अमेरिकी टैरिफ लगाया जा रहा है, जो ट्रंप के पिछले फैसलों का हिस्सा है. इससे अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) फिर से भड़क गया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का ये निर्णय चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनिरल पर निर्यात सीमा की घोषणा के बाद आया है. कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 6.10 बजे तक बिटकॉइन 7.60 प्रतिशत गिरकर 1,12,592.31 डॉलर पर और इथेरियम 12.24 प्रतिशत गिरकर 3845.92 डॉलर पर आ गया.

नया ट्रेड वॉर 

चीन ने अमेरिका पर जो 10 फीसदी का बदले का टैक्स लगाया है, उसी के जवाब में अब ट्रंप ने नया ट्रेड वॉर छेड़ दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाने का ऐलान किया और कहा कि वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात रद्द भी कर सकते हैं. ये टैक्स 1 नवंबर से लागू होगा. ट्रंप ने कहा कि यह कदम चीन की 'बहुत आक्रामक' नीतियों के जवाब में उठाया गया है.

ट्रंप ने कहा कि ये एडिशनल टैक्स और अमेरिका की ओर से 'सभी अहम सॉफ्टवेयर' पर निर्यात पाबंदियां (export controls) 1 नवंबर से लागू होंगी. उन्होंने बताया कि यह कदम चीन के 'बेहद आक्रामक रवैये' के जवाब में उठाया गया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'यह यकीन करना मुश्किल है कि चीन ऐसा कदम उठा सकता है, लेकिन उन्होंने किया और अब इतिहास खुद बोलेगा.'

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

