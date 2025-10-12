Advertisement
trendingNow12958976
Hindi Newsबिजनेस

US-China Trade War: चीन पर ट्रंप के 100% टैरिफ ठोकने के बाद सहमा क्रिप्टो मार्केट, $19 बिलियन हुए साफ

द इंडिपेंडेंट के मुताबिक, दो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन और एथेरियम में भारी गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने नए सिरे से ट्रेड वॉर की आशंकाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US-China Trade War: चीन पर ट्रंप के 100% टैरिफ ठोकने के बाद सहमा क्रिप्टो मार्केट, $19 बिलियन हुए साफ

Cryptocurrency Market: क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में को शनिवार को ऐतिहासिक नुकसान हुआ, जिसमें 19 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है. डेटा ट्रैकर कॉइनग्लास ने इसे क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने के बाद क्रिप्टोकरेंसी मार्केट सहमा हुआ है.

द इंडिपेंडेंट के मुताबिक, दो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन और एथेरियम में भारी गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने नए सिरे से ट्रेड वॉर की आशंकाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. 

बिटकॉइन और एथेरियम में गिरावट

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बिटकॉइन में 12% से ज़्यादा की गिरावट आई, बिटकॉइन ने इस हफ्ते की शुरुआत में $125,000 से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था. शनिवार सुबह तक लंदन में बिटकॉइन $113,000 से नीचे कारोबार कर रहा था. एथेरियम ने भी यही राह अपनाई. इसमें भी व्यापारियों द्वारा अपनी पोजीशन खाली करने की होड़ के कारण रिकॉर्ड स्तर पर लिक्विडेशन हुआ. इथेरियम में भी 12% से अधिक की गिरावट आई, XRP और सोलाना में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. 

यह भी पढ़ें : गूगल क्लाउड CEO थॉमस कुरियन ने किया बड़ा खुलासा! ‘AI से नहीं जाएगी नौकरी’

क्यों गिरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक रद्द करने की धमकी भी दी है. डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद वाल स्ट्रीट और क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है.  इस कदम ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए सिरे से ट्रेड वॉर आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है.

1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ

अमेरिकी शेयर बाजार से शुक्रवार को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ हो गया था. ये बिकवाली वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव और संभावित वैश्विक आर्थिक नतीजों को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Cryptocurrency Market

Trending news

दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति