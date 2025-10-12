US-China Trade War: चीन पर ट्रंप के 100% टैरिफ ठोकने के बाद सहमा क्रिप्टो मार्केट, $19 बिलियन हुए साफ

Cryptocurrency Market: क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में को शनिवार को ऐतिहासिक नुकसान हुआ, जिसमें 19 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है. डेटा ट्रैकर कॉइनग्लास ने इसे क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने के बाद क्रिप्टोकरेंसी मार्केट सहमा हुआ है.

द इंडिपेंडेंट के मुताबिक, दो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन और एथेरियम में भारी गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने नए सिरे से ट्रेड वॉर की आशंकाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

बिटकॉइन और एथेरियम में गिरावट

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बिटकॉइन में 12% से ज़्यादा की गिरावट आई, बिटकॉइन ने इस हफ्ते की शुरुआत में $125,000 से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था. शनिवार सुबह तक लंदन में बिटकॉइन $113,000 से नीचे कारोबार कर रहा था. एथेरियम ने भी यही राह अपनाई. इसमें भी व्यापारियों द्वारा अपनी पोजीशन खाली करने की होड़ के कारण रिकॉर्ड स्तर पर लिक्विडेशन हुआ. इथेरियम में भी 12% से अधिक की गिरावट आई, XRP और सोलाना में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है.

क्यों गिरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक रद्द करने की धमकी भी दी है. डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद वाल स्ट्रीट और क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है. इस कदम ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए सिरे से ट्रेड वॉर आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है.

1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ

अमेरिकी शेयर बाजार से शुक्रवार को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ हो गया था. ये बिकवाली वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव और संभावित वैश्विक आर्थिक नतीजों को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाती है.