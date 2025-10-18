क्रैश हुआ ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, निवेशकों की अरबों डॉलर की संपत्ति डूबी

Cryptocurrency : ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों की अरबों डॉलर की संपत्ति डूब गई है. CoinGecko के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट से 600 अरब डॉलर से अधिक की वैल्यू साफ़ हो गई है. ये हाल के महीनों में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक मानी जा रही है. बिटकॉइन की कीमत 1,06,000 डॉलर के नीचे पहुंच गई है, जबकि अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी जैसे एथेरियम और सोलाना में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. बाजार में आई इस तेज गिरावट ने निवेशकों के बीच घबराहट बढ़ा दी है और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी असर पड़ा है.

सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, शुक्रवार सुबह 4% गिरकर $103,550 पर आ गई. ये अक्टूबर की शुरुआत में $126,000 के शिखर पर पहुंचने के बाद जून के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है, अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसीको भी भारी नुकसान हुआ. शुक्रवार को एथेरियम $3,700 से नीचे गिर गया.

क्यों गिरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने के बाद क्रिप्टोकरेंसी मार्केट सहमा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक रद्द करने की धमकी भी दी है. डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद वाल स्ट्रीट और क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है. इस कदम ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए सिरे से ट्रेड वॉर आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है.

1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ

अमेरिकी शेयर बाजार से 12 अक्टूबर को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ हो गया था. ये बिकवाली वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव और संभावित वैश्विक आर्थिक नतीजों को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाती है.