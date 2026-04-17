चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड; जातिगत जनगणना के साथ-साथ टैक्सपेयर्स का डेटा भी पब्लिक होना चाहिए

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CTI Demands : देश में होने जा रही जातिगत जनगणना के बीच व्यापारिक संगठनों ने एक बड़ी मांग उठाई है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि जातिगत आंकड़ों के साथ-साथ टैक्सपेयर्स का डेटा भी सामने लाया जाए. 16 अप्रैल 2026 को ही संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है. इसके बाद विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है. अब व्यापारिक संगठनों ने भी इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है.
आर्थिक योगदान देने वाले वर्गों की भूमिका सामने आनी चाहिए : CTI
CTI का कहना है कि अगर सरकार जातिगत सर्वे करा रही है, तो उसी प्रक्रिया में यह जानकारी भी जुटाई जाए कि किस वर्ग या समुदाय के लोग सरकार को कितना टैक्स देते हैं. संगठन का तर्क है कि देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक योगदान देने वाले वर्गों की भूमिका भी सामने आनी चाहिए.
बृजेश गोयल ने कहा कि 'जितना टैक्स, उतनी हिस्सेदारी' के सिद्धांत पर भी चर्चा होनी चाहिए. उनके मुताबिक जो लोग अधिक टैक्स देते हैं. उन्हें नीतियों, योजनाओं और सर्विसेज में उसी रेश्यो में प्रतिनिधित्व और लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि करदाताओं को भी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए. CTI के लीडर्स का कहना है कि सरकार के पास पहले से ही इनकम टैक्स और GST से जुड़ा पूरा डेटा उपलब्ध है. ऐसे में अगर इसे सामाजिक वर्गों के आधार पर सार्वजनिक किया जाए तो ये साफ हो सकेगा कि किस वर्ग का रेवेन्यू में कितना योगदान है.
संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों दीपक गर्ग, राहुल अदलखा, गुरमीत अरोड़ा और रमेश आहूजा ने कहा कि देशभर में करीब 6 करोड़ व्यापारी हैं, जबकि दिल्ली में लगभग 20 लाख व्यापारी सक्रिय हैं. व्यापारिक समुदाय भी सामाजिक और आर्थिक नीतियों में उचित हिस्सेदारी चाहता है.
CTI के अनुसार, इस मांग को लेकर व्यापारियों के बीच व्यापक चर्चा चल रही है और बड़ी संख्या में कारोबारियों ने इसका समर्थन किया है. संगठन का मानना है कि आर्थिक योगदान को भी सामाजिक न्याय और नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.
देवेश कुमार, रिपोर्टर