Advertisement
trendingNow13215686
Hindi NewsबिजनेसRupee vs Dollar: करेंसी मार्केट में भूचाल; डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल-टाइम लो पर, सोने पर ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद नहीं रुकी गिरावट

Rupee vs Dollar: करेंसी मार्केट में भूचाल; डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल-टाइम लो पर, सोने पर ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद नहीं रुकी गिरावट

बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.1 फीसदी कमजोर होकर 95.7450 के नए ऑल-टाइम लो पर पहुंच गया. मंगलवार को भी रुपया 40 पैसे टूटकर 95.68 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 13, 2026, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/Canva
Source : X/Canva

Rupee vs Dollar : सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बावजूद भारतीय रुपये में गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है. बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.1 फीसदी कमजोर होकर 95.7450 के नए ऑल-टाइम लो पर पहुंच गया. मंगलवार को भी रुपया 40 पैसे टूटकर 95.68 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था. जबकि इंट्रा-डे ट्रेडिंग में यह 95.7375 तक फिसल गया था. साल 2026 में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 6.5% से अधिक कमजोर हो चुका है और एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में शामिल है.

रुपये में तेज गिरावट 

सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है. यह कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल और आयात लागत में वृद्धि को देखते हुए उठाया गया है, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके और व्यापार घाटे (ट्रेड डेफिसिट) को नियंत्रित किया जा सके. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.52 प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे की मजबूती दिखाता है. हालांकि, दिन के दूसरे हिस्से में रुपये पर फिर दबाव बढ़ गया और इसमें तेज गिरावट देखने को मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों का मानना है कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भारत के मैक्रोइकॉनमिक आउटलुक पर दबाव बढ़ा दिया है. अर्थशास्त्रियों ने ग्रोथ अनुमान घटाए हैं और महंगाई के अनुमान बढ़ाए हैं, जिससे रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है. डीबीएस की सीनियर अर्थशास्त्री राधिका राव के अनुसार, रुपये में स्थिरता तभी आ सकती है जब तेल की कीमतों में तेज गिरावट आए या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह में सुधार हो.

रुपया लगभग 5% कमजोर हुआ

इस बीच, ब्रेंट क्रूड में हाल के महीनों में करीब 50% की तेजी देखी गई है, जबकि इसी अवधि में रुपया लगभग 5% कमजोर हुआ है. बाजार जानकारों का कहना है कि यदि रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता तो रुपये में और तेज गिरावट देखने को मिल सकती थी. डॉलर इंडेक्स भी 0.01% की हल्की बढ़त के साथ 98.30 पर बना हुआ है. वहीं, विदेशी निवेशकों (FII) ने मंगलवार को 1,959.39 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जिससे बाजार पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिला.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

rupee vs dollar

Trending news

Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
Tamil Nadu
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
Supreme Court
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
Jammu and Kashmir
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
Vijay Floor Test
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
sonia gandhi
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
West Bengal news
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग
NEET 2026
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग