Rupee vs Dollar: करेंसी मार्केट में भूचाल; डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल-टाइम लो पर, सोने पर ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद नहीं रुकी गिरावट

Rupee vs Dollar : सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बावजूद भारतीय रुपये में गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है. बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.1 फीसदी कमजोर होकर 95.7450 के नए ऑल-टाइम लो पर पहुंच गया. मंगलवार को भी रुपया 40 पैसे टूटकर 95.68 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था. जबकि इंट्रा-डे ट्रेडिंग में यह 95.7375 तक फिसल गया था. साल 2026 में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 6.5% से अधिक कमजोर हो चुका है और एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में शामिल है.

रुपये में तेज गिरावट

सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है. यह कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल और आयात लागत में वृद्धि को देखते हुए उठाया गया है, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके और व्यापार घाटे (ट्रेड डेफिसिट) को नियंत्रित किया जा सके. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.52 प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे की मजबूती दिखाता है. हालांकि, दिन के दूसरे हिस्से में रुपये पर फिर दबाव बढ़ गया और इसमें तेज गिरावट देखने को मिली.

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विशेषज्ञों का मानना है कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भारत के मैक्रोइकॉनमिक आउटलुक पर दबाव बढ़ा दिया है. अर्थशास्त्रियों ने ग्रोथ अनुमान घटाए हैं और महंगाई के अनुमान बढ़ाए हैं, जिससे रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है. डीबीएस की सीनियर अर्थशास्त्री राधिका राव के अनुसार, रुपये में स्थिरता तभी आ सकती है जब तेल की कीमतों में तेज गिरावट आए या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह में सुधार हो.

रुपया लगभग 5% कमजोर हुआ

इस बीच, ब्रेंट क्रूड में हाल के महीनों में करीब 50% की तेजी देखी गई है, जबकि इसी अवधि में रुपया लगभग 5% कमजोर हुआ है. बाजार जानकारों का कहना है कि यदि रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता तो रुपये में और तेज गिरावट देखने को मिल सकती थी. डॉलर इंडेक्स भी 0.01% की हल्की बढ़त के साथ 98.30 पर बना हुआ है. वहीं, विदेशी निवेशकों (FII) ने मंगलवार को 1,959.39 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जिससे बाजार पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिला.