/DA Hike 2026: कैसे तय होता है महंगाई भत्ता; जानिए DA बढ़ोतरी का पूरा फॉर्मूला और जुलाई 2026 में क्या है अनुमान?

DA Hike 2026: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बेहद अहम वित्तीय लाभ हैं. सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई के आधार पर DA और DR की समीक्षा करती है. इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है.
AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऐसा सूचकांक है, जो औद्योगिक कर्मचारियों पर महंगाई के असर को मापता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW के आधार पर DA तय किया जाता है. महंगाई बढ़ने पर DA भी बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की पर्चेजिंग पावर बनी रहे.
महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्न फॉर्मूला अपनाया जाता है:
DA = [{(Average AICPI-IW of last 12 months × 2.88) − 261.41} / 261.41] × 100 − एक्सिस्टिंग DA
मार्च 2026 में AICPI-IW बढ़कर 149.1 अंक पर पहुंच गया था, जबकि जुलाई 2025 में यह 146.5 अंक था. अगर अप्रैल, मई और जून 2026 में भी इंडेक्स में हर महीने लगभग 0.6 अंक की बढ़ोतरी होती है, तो अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हो सकते हैं:
अप्रैल 2026 – 149.7
मई 2026 – 150.3
जून 2026 – 150.9
इन अनुमानों के आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW लगभग 148.51 रहने की संभावना है.
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा AICPI-IW ट्रेंड को देखते हुए जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. यदि ऐसा होता है तो DA और DR की दर 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी तक पहुंच सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा.
DA और DR में बढ़ोतरी का सीधा लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स समेत लगभग 1.2 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा. इससे उनकी मासिक आय और पेंशन में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई का असर कम करने में मदद मिलेगी.
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा AICPI-IW इंडेक्स की समीक्षा की मांग भी उठाई है. उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई सूचकांक की जगह नया इंडेक्स अपनाया जाए. इससे वास्तविक महंगाई और खर्च का बेहतर आकलन किया जा सके. महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. यही वजह है कि हर छह महीने में होने वाली DA समीक्षा पर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की नजर बनी रहती है.