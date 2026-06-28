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DA Hike 2026: कैसे तय होता है महंगाई भत्ता; जानिए DA बढ़ोतरी का पूरा फॉर्मूला और जुलाई 2026 में क्या है अनुमान?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW के आधार पर DA तय किया जाता है. महंगाई बढ़ने पर DA भी बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की पर्चेजिंग पावर बनी रहे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 28, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:42 PM IST
DA Hike 2026: कैसे तय होता है महंगाई भत्ता; जानिए DA बढ़ोतरी का पूरा फॉर्मूला और जुलाई 2026 में क्या है अनुमान?
Image Credit: Social mediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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