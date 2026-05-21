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Hindi NewsबिजनेसDA Hike: चिलचिलाती गर्मी में योगी सरकार का राहतभरा तोहफा, DA पर बड़ा ऐलान, जून से इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike: चिलचिलाती गर्मी में योगी सरकार का राहतभरा तोहफा, DA पर बड़ा ऐलान, जून से इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

UP DA Hike: केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.  योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 21, 2026, 04:01 PM IST
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DA Hike: चिलचिलाती गर्मी में योगी सरकार का राहतभरा तोहफा, DA पर बड़ा ऐलान, जून से इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike announcement: केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.  योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके साथ ही यूपी के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी पर पहुंच गया है.  

यूपी में बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 

 योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. जून की सैलरी में बढ़ी हुई सैलरी आएगी. सैलरी के साथ-साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है. योगी सरकार के इस फैसले का फायदा करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. 

कब से आएगी बढ़ी सैलरी 

यूपी सरकार के ऐलान के बाद जून 2026 की सैलरी में बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा. यानी जून की सैलरी बढ़कर आएगी. वहीं महंगाई भत्ते को जनवरी 2026 से लागू किया गया है, यानी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक के चार महीनों का एरियर भी मिलेगा. एरियर कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होगा. वहीं मई की सैलरी बढ़कर जून की सैलरी में आएगी.  

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कितनी बढ़ेगी सैलरी  

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के हिसाब से तय किया जाता है. अगर बेसिक सैलरी ज्यादा है तो उन्हें डीए बढ़ोतरी का ज्यादा फायदा मिलेगा. डीए बढ़ोतरी से मंथली इन हैंड सैलरी बड़ जाएगी. इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30000 रुपये हैं.  पहले 58 फीसदी के हिसाब से उसे 17400 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था . अब 60 फीसदी के हिसाब से ये बढ़कर 18000 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी. सालाना बढ़ोतरी 7200 रुपये की होगी.  कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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