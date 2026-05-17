Advertisement
trendingNow13220412
Hindi NewsबिजनेसDA Hike: तीन राज्यों के कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले; अब बंगाल के फैसले का इंतजार

DA Hike: तीन राज्यों के कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले; अब बंगाल के फैसले का इंतजार

महंगाई और बढ़ती कीमतों के बीच इन राज्यों के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को इस फैसले से सीधा फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं किस राज्य में कितना DA बढ़ा और नई दरें क्या होंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 17, 2026, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media
Source : X/social media

DA Hike Announcement : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु सरकारों ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार भी जल्द DA और 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. महंगाई और बढ़ती कीमतों के बीच इन राज्यों के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को इस फैसले से सीधा फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं किस राज्य में कितना DA बढ़ा और नई दरें क्या होंगी.

बिहार में DA-DR बढ़ोतरी का ऐलान

बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. ये फैसला पटना में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

बिहार में नई DA दरें

Add Zee News as a Preferred Source

7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 58% से बढ़ाकर 60% किया गया. नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी. अप्रैल में नई सरकार बनने के बाद यह बिहार सरकार के बड़े वित्तीय फैसलों में से एक माना जा रहा है.

ओडिशा सरकार ने DA में 2% की बढ़ोतरी की

ओडिशा सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है.

ओडिशा DA बढ़ोतरी की मुख्य बातें

  • नया DA: 60%

  • पुराना DA: 58%

  • लागू होने की तारीख: 1 जनवरी 2026

  • लाभार्थी: करीब 8.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स

बढ़ा हुआ DA मई महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा, जबकि पेंशनर्स को मई की पेंशन में बढ़ी हुई राशि मिलेगी.

तमिलनाडु में कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत

तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

तमिलनाडु में नई DA दरें

  • नया DA रेट: 60%
  • पुराना DA रेट: 58%
  • प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2026
  • लाभार्थी: करीब 16 लाख कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स

राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

पश्चिम बंगाल में भी DA पर बड़ा फैसला संभव

पश्चिम बंगाल सरकार 18 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में DA और 7वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा कर सकती है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बैठक में विचार होगा. फिलहाल पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 22% DA मिल रहा है, जिसमें हाल ही में 4% की बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि, कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पश्चिम बंगाल में 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत DA पा रहे हैं.

क्या होता है डियरनेस अलाउंस (DA)?

महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर महंगाई दर और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसमें संशोधन करती हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

DA hike announcement

Trending news

रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
petrol
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
History of Rabri
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
ocean
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत