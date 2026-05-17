DA Hike: तीन राज्यों के कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले; अब बंगाल के फैसले का इंतजार

DA Hike Announcement : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु सरकारों ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार भी जल्द DA और 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. महंगाई और बढ़ती कीमतों के बीच इन राज्यों के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को इस फैसले से सीधा फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं किस राज्य में कितना DA बढ़ा और नई दरें क्या होंगी.

बिहार में DA-DR बढ़ोतरी का ऐलान

बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. ये फैसला पटना में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

बिहार में नई DA दरें

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7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 58% से बढ़ाकर 60% किया गया. नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी. अप्रैल में नई सरकार बनने के बाद यह बिहार सरकार के बड़े वित्तीय फैसलों में से एक माना जा रहा है.

ओडिशा सरकार ने DA में 2% की बढ़ोतरी की

ओडिशा सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है.

ओडिशा DA बढ़ोतरी की मुख्य बातें

नया DA: 60%

पुराना DA: 58%

लागू होने की तारीख: 1 जनवरी 2026

लाभार्थी: करीब 8.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स

बढ़ा हुआ DA मई महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा, जबकि पेंशनर्स को मई की पेंशन में बढ़ी हुई राशि मिलेगी.

तमिलनाडु में कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत

तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

तमिलनाडु में नई DA दरें

नया DA रेट: 60%

पुराना DA रेट: 58%

प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2026

लाभार्थी: करीब 16 लाख कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स

राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

पश्चिम बंगाल में भी DA पर बड़ा फैसला संभव

पश्चिम बंगाल सरकार 18 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में DA और 7वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा कर सकती है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बैठक में विचार होगा. फिलहाल पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 22% DA मिल रहा है, जिसमें हाल ही में 4% की बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि, कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पश्चिम बंगाल में 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत DA पा रहे हैं.

क्या होता है डियरनेस अलाउंस (DA)?

महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर महंगाई दर और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसमें संशोधन करती हैं.