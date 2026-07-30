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DA Hike: 2 या 5% नहीं महंगाई भत्ते में सीधे 20% की बढ़ोतरी, अक्टूबर में कर्मचारियों की कितनी बढ़कर आएगी सैलरी? कैलकुलेशन समझिए

DA Hike: महंगाई भत्ते पर पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सीधे 20 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया है. ये बढ़ी सैलरी किस महीने से बैंक खाते में आएगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 30, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:53 PM IST
DA Hike: 2 या 5% नहीं महंगाई भत्ते में सीधे 20% की बढ़ोतरी, अक्टूबर में कर्मचारियों की कितनी बढ़कर आएगी सैलरी? कैलकुलेशन समझिए

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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