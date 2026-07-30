/DA Hike: 2 या 5% नहीं महंगाई भत्ते में सीधे 20% की बढ़ोतरी, अक्टूबर में कर्मचारियों की कितनी बढ़कर आएगी सैलरी? कैलकुलेशन समझिए

DA Hike Announcement: लंबे वक्त से महंगाई भत्ते में इजाफे का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ते में 20 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है. दुर्गा पूजा से पहले ये बढ़ी सैलरी कर्मचारियों के बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी.
पश्चिम बंगाल सरकार ने लंबे वक्त से चल रही कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए महंगाई भत्ते में 20 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अक्टूबर महीने की सैलरी बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ आएगी.
पश्चिम बंगाल में करीब 7.5 लाख सरकारी, अर्द्धसरकारी , शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जिन्हें इस फैसले का लाभ मिलेगा. सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2026 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी कर दिया जाएगा. प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे में ही महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग को लेकर ये बात कही थी. सरकार बनाने के बाद अब वो इसे पूरा कर रही है. 28 जुलाई को पश्चिम बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया था.
महंगाई भत्ते के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) पर अपडेट साझा करते हुए कहा कि सरकार आयोग का गठन कर चुकी है. जल्द ही ये आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने सरकार को सौंपेगी. आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार कर्मचारियों इसी वित्त वर्ष में इन सिफारिशों के आधार पर वेतन और भत्तों पर फैसला लेगी .
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी पर पहुंच जाएगा. अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और बंगाल के सरकारी कर्माचरियों के महंगाई भत्ते में 22 फीसदी का फासला है. जिसे सरकार धीरे-धीरे पूरा करने का काम कर रही है. 1 अक्टूबर से कर्मचारियों की सैलरी में 38 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा. मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20000 रुपये हैं.
मौजूदा 18 फीसदी महंगाई भत्ते के हिसाब से उसकी सैलरी में कुल बढ़ोतरी = बेसिक सैलरी × डीए की बढ़ी हुई प्रतिशत दर यानी
वर्तमान DA 18% होने पर DA = 3600 रुपये.
यदि DA 38% होता है तो DA = 7600 रुपये. यानी हर महीने सैलरी में करीब 4000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. अगर सालभर की बात करें, तो 4000*12= 48000 रुपये बढ़ेगा.