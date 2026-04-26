DA Hike Big News: सरकारी कर्मचारियों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! जेब में आएंगे सिर्फ ₹360; क्या महंगाई से मिलेगी राहत?

हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है.
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DA Hike Big News: हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है. ये फैसला जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए DA के साथ एरियर का भी लाभ मिलेगा. इस फैसले का सीधा फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. महंगाई भत्ता बढ़ने से हर महीने सैलरी में बढ़ोतरी होगी. अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी अलग होगी. लेवल-1 से लेकर लेवल-18 तक के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा है, उनकी मासिक बढ़ोतरी भी ज्यादा होगी.
बकाया एरियर कर्मचारियों के खाते में आएगा
सरकार के इस फैसले के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और आगे के महीनों का बकाया एरियर भी कर्मचारियों के खाते में आएगा. माना जा रहा है कि अगले वेतन भुगतान में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर दोनों मिल सकते हैं. इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और महंगाई से राहत मिलेगी.
पेंशनर्स के लिए भी राहत
पेंशनर्स के लिए भी ये फैसला राहत भरा है, क्योंकि महंगाई राहत (DR) भी 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है. इससे पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार हर छह महीने में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर DA और DR की समीक्षा करती है. कुल मिलाकर करीब 50 लाख 46 हजार केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख 27 हजार पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा.