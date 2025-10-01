Advertisement
सरकार ने 3% बढ़ाया डीए, इस महीने से सरकारी कर्मचार‍ियों को क‍ितनी ज्‍यादा म‍िलेगी सैलरी; देख‍िए पूरी कैलकुलेशन

7th Pay Commission Latest Update: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए 3 प्रत‍िशत बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. सरकार के इस ऐलान के बाद डीए और डीए बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया.

Oct 01, 2025
DA Hike Calculations: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचर‍ियों और पेंशनर्स के ल‍िए डीए / डीआर हाइक (DA Hike / DR Hike) का ऐलान कर द‍िया गया है. द‍िवाली से पहले होने वाले इस ऐलान के तहत कर्मचारि‍यों का डीए 3 प्रत‍िशत बढ़ाने पर सहमत‍ि बनी है. इसी तरह पेंशनर्स को भी महंगाई राहत पर 3 प्रत‍िशत का फायदा होगा. इसके बाद महंगाई भत्‍ता (DA) / महंगाई राहत (DR) पहले के 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो जाएगा. सरकार की तरफ से डीए में की गई बढ़ोतरी 1 अक्‍टूबर 2025 से लागू हो गई है. लेक‍िन इस बदलाव को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा.

49.19 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा

पीआईबी (PIB) की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला कीमत में हुई बढ़ोतरी (महंगाई) की भरपाई करने के मकसद से लिया गया है. इस फैसले से 49.19 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. महंगाई भत्‍ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खास जर‍िया है, जो उन्‍हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से अपनी बेस‍िक सैलरी को मैनेज करने में मदद करता है. सरकार की तरफ से हर साल दो बार डीए में इजाफा क‍िया जाता है. जनवरी 2025 के लिए डीए 2 प्रतिशत था, जिससे इसे 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर द‍िया गया था.

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचार‍ियों को इस बार क‍ितना म‍िलेगा डीए हाइक, आंकड़ा जानकर ही हो जाएंगे गदगद

इनहैंड क‍ितनी बढ़कर आएगी सैलरी?
अब जब सरकार ने 3 प्रत‍िशत डीए बढ़ाया है तो अध‍िकतर कर्मचार‍ियों का सवाल यहै क‍ि आख‍िर इनहैंड क‍ितना पैसा बढ़कर आएगा? इसके ल‍िए आपको डीए कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है. 3 प्रत‍िशत डीए बढ़ने के साथ ही यह बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया है. डीए बढ़ने के बाद 20000 रुपये से 1.50 लाख रुपये के बीच बेस‍िक सैलरी वाले कर्मचारियों की मंथली सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्‍मीद है. इस बारे में जानने के लिए आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं- 

20000 से 60000 रुपये बेस‍िक सैलरी वालों के डीए में इजाफा (सभी कैलकुलेशन रुपये में भी)

बेस‍िक सैलरी 55% डीए पर सैलरी 58 प्रत‍िशत डीए पर सैलरी मंथली हाइक
20,000 रुपये 31,000 31,600 600
22,000 रुपये 34,100 34,760 660
24,000 रुपये 37,200 37,920 720
26,000 रुपये 40,300 41,080 780
28,000 रुपये 43,400 44,240 840
30,000 रुपये 46,500 47,400 900
32,000 रुपये 49,600 50,560 960
34,000 रुपये 52,700 53,720 1,020
36,000 रुपये 55,800 56,880 1,080
38,000 रुपये 58,900 60,040 1,140
40,000 रुपये 62,000 63,200 1,200
42,000 रुपये 65,100 66,360 1,260
44,000 रुपये 68,200 69,520 1,320
46,000 रुपये 71,300 72,680 1,380
48,000 रुपये 74,400 75,840 1,440
50,000 रुपये 77,500 79,000 1,500
52,000 रुपये 80,600 82,160 1,560
54,000 रुपये 83,700 85,320 1,620
56,000 रुपये 86,800 88,480 1,680
58,000 रुपये 89,900 91,640 1,740
60,000 रुपये 93,000 94,800 1,800

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: यह एक अनुमान जताया गया है, हाथ में आने वाली सैलरी का आंकड़ा इससे अलग हो सकता है.)

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

DA hike7th Pay Commission

;