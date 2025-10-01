7th Pay Commission Latest Update: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार के इस ऐलान के बाद डीए और डीए बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया.
DA Hike Calculations: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचरियों और पेंशनर्स के लिए डीए / डीआर हाइक (DA Hike / DR Hike) का ऐलान कर दिया गया है. दिवाली से पहले होने वाले इस ऐलान के तहत कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ाने पर सहमति बनी है. इसी तरह पेंशनर्स को भी महंगाई राहत पर 3 प्रतिशत का फायदा होगा. इसके बाद महंगाई भत्ता (DA) / महंगाई राहत (DR) पहले के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा. सरकार की तरफ से डीए में की गई बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है. लेकिन इस बदलाव को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा.
49.19 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा
पीआईबी (PIB) की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला कीमत में हुई बढ़ोतरी (महंगाई) की भरपाई करने के मकसद से लिया गया है. इस फैसले से 49.19 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खास जरिया है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से अपनी बेसिक सैलरी को मैनेज करने में मदद करता है. सरकार की तरफ से हर साल दो बार डीए में इजाफा किया जाता है. जनवरी 2025 के लिए डीए 2 प्रतिशत था, जिससे इसे 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया था.
इनहैंड कितनी बढ़कर आएगी सैलरी?
अब जब सरकार ने 3 प्रतिशत डीए बढ़ाया है तो अधिकतर कर्मचारियों का सवाल यहै कि आखिर इनहैंड कितना पैसा बढ़कर आएगा? इसके लिए आपको डीए कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है. 3 प्रतिशत डीए बढ़ने के साथ ही यह बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. डीए बढ़ने के बाद 20000 रुपये से 1.50 लाख रुपये के बीच बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की मंथली सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इस बारे में जानने के लिए आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं-
20000 से 60000 रुपये बेसिक सैलरी वालों के डीए में इजाफा (सभी कैलकुलेशन रुपये में भी)
|बेसिक सैलरी
|55% डीए पर सैलरी
|58 प्रतिशत डीए पर सैलरी
|मंथली हाइक
|20,000 रुपये
|31,000
|31,600
|600
|22,000 रुपये
|34,100
|34,760
|660
|24,000 रुपये
|37,200
|37,920
|720
|26,000 रुपये
|40,300
|41,080
|780
|28,000 रुपये
|43,400
|44,240
|840
|30,000 रुपये
|46,500
|47,400
|900
|32,000 रुपये
|49,600
|50,560
|960
|34,000 रुपये
|52,700
|53,720
|1,020
|36,000 रुपये
|55,800
|56,880
|1,080
|38,000 रुपये
|58,900
|60,040
|1,140
|40,000 रुपये
|62,000
|63,200
|1,200
|42,000 रुपये
|65,100
|66,360
|1,260
|44,000 रुपये
|68,200
|69,520
|1,320
|46,000 रुपये
|71,300
|72,680
|1,380
|48,000 रुपये
|74,400
|75,840
|1,440
|50,000 रुपये
|77,500
|79,000
|1,500
|52,000 रुपये
|80,600
|82,160
|1,560
|54,000 रुपये
|83,700
|85,320
|1,620
|56,000 रुपये
|86,800
|88,480
|1,680
|58,000 रुपये
|89,900
|91,640
|1,740
|60,000 रुपये
|93,000
|94,800
|1,800
(डिस्क्लेमर: यह एक अनुमान जताया गया है, हाथ में आने वाली सैलरी का आंकड़ा इससे अलग हो सकता है.)