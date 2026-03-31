पैसों से लबालब होगा बैंक अकाउंट या हाथ लगेगी मायूसी? महंगाई भत्ते को लेकर सरकार कब लेगी फैसला?

DA Hike Announcement : केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी 2026 के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. मार्च 2026 खत्म होने को है और अप्रैल शुरू होने वाला है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगले कुछ दिनों में DA का ऐलान होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया और वित्तीय बैलेंस को साधने की वजह से देरी हो रही है. अब इस घोषणा के अप्रैल की शुरुआत में होने की संभावना है.

DA ऐलान का लंबा इंतजार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA हाइक मिलता है. हालांकि, सरकार उसी महीने इसकी घोषणा नहीं करती. आमतौर पर यह ऐलान किसी त्योहार से पहले किया जाता है. इस बार कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 4 मार्च 2026 को होली से पहले DA बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. इसके बाद 25 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक से भी उम्मीदें थीं. मगर इस बार भी कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी.

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देरी की वजह क्या हो सकती है?

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचिता दत्ता के मुताबिक, जनवरी 2026 के DA ऐलान में देरी की मुख्य वजह 8वें वेतन आयोग से जुड़े प्रशासनिक पहलू हैं. उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसे फैसले मार्च तक हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार वित्तीय बैलेंस बनाए रखने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के ताजा आंकड़ों के आधार पर भुगतान को संतुलित कर रही है.

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क्या अप्रैल के पहले हफ्ते में होगा ऐलान?

2025 में सरकार ने 28 मार्च को DA बढ़ोतरी का ऐलान किया था. ऐसे में अब जबकि मार्च खत्म हो रहा है, संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में DA हाइक की घोषणा हो सकती है.

2% या 3%-कितना बढ़ सकता है DA?

एनालिस्ट के मुताबिक, CPI-IW के 12 महीने के औसत आंकड़ों के आधार पर इस बार करीब 2% की बढ़ोतरी संभव है. इससे DA करीब 60% तक पहुंच सकता है.

DA कैसे होता है तय?

DA की गणना AICPI-IW के 12 महीने के औसत आंकड़ों के आधार पर की जाती है. ये आंकड़े हर महीने वित्त मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं.

DA कैलकुलेशन का फॉर्मूला:

DA% = [{12 महीने का औसत AICPI-IW (2001 बेस) – 261.42} / 261.42 × 100]

हालांकि, 2016 बेस को 2001 बेस से जोड़ने के लिए इसे 2.88 से गुणा किया जाता है.

12 महीने का औसत और अनुमानित DA

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक AICPI-IW का औसत 145.54 रहा है.

अगर इसे फॉर्मूले में रखें:

DA% = [(145.54 × 2.88) – 261.42] / 261.42 × 100

= 60.33%

सरकार आमतौर पर राउंड फिगर में घोषणा करती है. इसलिए 60.33% को 60% माना जा सकता है. हालांकि, ये केवल अनुमान हैं. वास्तविक DA दर का पता सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही चलेगा. इसका लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.