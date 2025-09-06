दिवाली धमाका: 1.2 करोड़ कर्मचारियों को DA Hike का तोहफा, सैलरी में आएगी बंपर बढ़ोतरी; जानिए कितने बढ़ेंगे पैसे
दिवाली धमाका: 1.2 करोड़ कर्मचारियों को DA Hike का तोहफा, सैलरी में आएगी बंपर बढ़ोतरी; जानिए कितने बढ़ेंगे पैसे

भारत में त्योहार का मौसम शुरु हो चुका है और इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:51 AM IST
दिवाली धमाका: 1.2 करोड़ कर्मचारियों को DA Hike का तोहफा, सैलरी में आएगी बंपर बढ़ोतरी; जानिए कितने बढ़ेंगे पैसे

भारत में त्योहार का मौसम शुरु हो चुका है और इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. दिवाली से पहले सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है. इसका सीधा असर लाखों परिवारों की जेब पर पड़ेगा.

डीए में यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों व पेंशनरों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा. इसका मतलब है कि अक्टूबर की सैलरी में एक्स्ट्रा रकम जुड़कर आएगी. इसे सरकार का दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि त्योहारों पर हर किसी को एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत होती है.

कैसे तय होता है डीए?
महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के तहत तय होता है. इसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के 12 महीने के औसत को आधार बनाया जाता है. जुलाई 2024 से जून 2025 तक CPI-IW का औसत 143.6 रहा. इसी आधार पर डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है. पिछली बार सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को डीए बढ़ाने का ऐलान किया था. अब एक साल बाद फिर दिवाली से ठीक पहले सरकार कर्मचारियों को राहत देने जा रही है.

घर खरीदने या बनाने का सपना होगा सस्ता! GST में बदलाव के बाद सीमेंट और स्टील कितना सस्ता?

सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?
मान लीजिए, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है. पहले 55% डीए के हिसाब से उसे 27,500 रुपये मिलते थे. अब 58% डीए के हिसाब से उसे 29,000 रुपये मिलेंगे. यानी, हर महीने उसे 1,500 रुपये ज्यादा मिलेंगे. इसी तरह, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है तो 55% डीआर पर उसे 16,500 रुपये मिल रहे थे. अब 58% डीआर पर उसे 17,400 रुपये मिलेंगे. यानी, हर महीने 900 रुपये का फायदा होगा. सैलरी और पेंशन की राशि के आधार पर फायदा अलग-अलग होगा. लेकिन कुल मिलाकर इस बढ़ोतरी से 1.2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को राहत मिलेगी.

त्योहारों में बढ़ेगा उत्साह
चूंकि अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर के साथ नया डीए मिलेगा, कर्मचारियों और पेंशनरों के पास एकसाथ एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा. ऐसे समय में जब बाजार में त्योहारों की चहल-पहल है और खर्च बढ़ जाते हैं, यह राशि बोनस की तरह काम करेगी. इससे न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि बाजार में भी खपत और खरीदारी में तेजी आएगी.

7वें वेतन आयोग की आखिरी बढ़ोतरी
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक होगी. 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है. हालांकि अभी इसके अध्यक्ष, सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं किए गए हैं. माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू होंगी. जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब डीए एक बार फिर शून्य से शुरू होगा और महंगाई के हिसाब से समय-समय पर बढ़ता रहेगा.

अर्थव्यवस्था पर असर
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि डीए में यह 3% की बढ़ोतरी लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाएगी और ग्रामीण-शहरी बाजारों में मांग को सहारा मिलेगा. खासकर त्योहारों के मौसम में इसका पॉजिटिव असर अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

DA hike

Trending news

;