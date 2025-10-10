Advertisement
trendingNow12956489
Hindi Newsबिजनेस

सरकारी कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ाने का ऐलान, नगद में म‍िलेगा एर‍ियर; क‍िसको क‍ितना पैसा म‍िलेगा?

DA Arrear in Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से डीए हाइक का ऐलान क‍िये जाने के बाद 1 जुलाई से लेकर 30 स‍ितंबर तक का एर‍ियर कर्मचार‍ियों को द‍िया जाएगा. इसके अलावा अक्‍टूबर की सैलरी बढ़कर म‍िलेगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ाने का ऐलान, नगद में म‍िलेगा एर‍ियर; क‍िसको क‍ितना पैसा म‍िलेगा?

DA Hike From 1st July: केंद्र सरकार की तरफ से डीए हाइक (DA Hike) क‍िये जाने के बाद अब अलग राज्‍य सरकारें डीए को लेकर ऐलान कर रही हैं. प‍िछले द‍िनों कुछ राज्‍यों की तरफ से डीए और डीआर बढ़ाने का फैसला क‍िये जाने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इस बदलाव के बाद अरुणाचल प्रदेश के कर्मचार‍ियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है. इस न‍ियम को 1 जुलाई 2025 से लागू क‍िया गया है.

सरकार की तरफ से नगद द‍िया जाएगा एर‍ियर

अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी क‍ि यह ग्रोथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और AIS अधिकारियों को फायदा देगी. इस कदम से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद म‍िलेगी. डीए हाइक से अरुणाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचार‍ियों, पेंशनर्स और राज्य में सर्व‍िस कर रहे AIS अधिकार‍ियों को फायदा म‍िलेगा. अरुणाचल सरकार जुलाई से सितंबर 2025 तक का बकाया डीए और डीआर का भुगतान नगद में करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचार‍ियों को क‍ितना पैसा म‍िलेगा नकद?
अक्टूबर 2025 की सैलरी और पेंशन में नया डीए/डीआर जोड़ा जाएगा. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत फायदा म‍िलेगा. इस तरह राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को तीन महीने का एर‍ियर नकद द‍िया जाएगा. अगर 20000 रुपये की बेस‍िक सैलरी वाले कर्मचारी का 3 प्रत‍िशत डीए बढ़ता है तो उसे अब हर महीने 600 रुपये ज्‍यादा म‍िलेंगे. इस तरह ऐसे कर्मचार‍ियों को तीन महीने के एर‍ियर 1800 रुपये का नगद भुगतान क‍िया जाएगा. यद‍ि क‍िसी कर्मचारी की बेस‍िक सैलरी 40000 रुपये है तो उसे हर महीने 1200 रुपये ज्‍यादा म‍िलेंगे. तीन महीने का एर‍ियर 3600 रुपये हो जाएगा. 60000 रुपये की बेस‍िक सैलरी वाले को हर महीने 1800 रुपये बढ़कर म‍िलेंगे. तीन महीने का यह एर‍ियर 5400 रुपये हो जाएगा.

केंद्रीय कर्मचार‍ियों को भी म‍िला था फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प‍िछले द‍िनों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% डीए / डीआर बढ़ाने का फैसला क‍िया गया. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए उनकी बेस‍िक सैलरी का 55% से बढ़कर 58% हो गया है. केंद्र सरकार की तरफ से साल में दो बार डीए / डीआर बढ़ाया जाता है. यह वृद्धि 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है. इस बार, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया डीए कर्मचारियों को मिलेगा. इससे पहले मार्च में डीए को 53% से 55% किया गया था. आपको बता दें सातवें वेतन आयोग के तहत अब क‍िसी तरह का डीए हाइक नहीं क‍िया जाएगा क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

7th Pay CommissionDA hike

Trending news

दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल