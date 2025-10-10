DA Hike From 1st July: केंद्र सरकार की तरफ से डीए हाइक (DA Hike) क‍िये जाने के बाद अब अलग राज्‍य सरकारें डीए को लेकर ऐलान कर रही हैं. प‍िछले द‍िनों कुछ राज्‍यों की तरफ से डीए और डीआर बढ़ाने का फैसला क‍िये जाने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इस बदलाव के बाद अरुणाचल प्रदेश के कर्मचार‍ियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है. इस न‍ियम को 1 जुलाई 2025 से लागू क‍िया गया है.

सरकार की तरफ से नगद द‍िया जाएगा एर‍ियर

अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी क‍ि यह ग्रोथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और AIS अधिकारियों को फायदा देगी. इस कदम से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद म‍िलेगी. डीए हाइक से अरुणाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचार‍ियों, पेंशनर्स और राज्य में सर्व‍िस कर रहे AIS अधिकार‍ियों को फायदा म‍िलेगा. अरुणाचल सरकार जुलाई से सितंबर 2025 तक का बकाया डीए और डीआर का भुगतान नगद में करेगी.

कर्मचार‍ियों को क‍ितना पैसा म‍िलेगा नकद?

अक्टूबर 2025 की सैलरी और पेंशन में नया डीए/डीआर जोड़ा जाएगा. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत फायदा म‍िलेगा. इस तरह राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को तीन महीने का एर‍ियर नकद द‍िया जाएगा. अगर 20000 रुपये की बेस‍िक सैलरी वाले कर्मचारी का 3 प्रत‍िशत डीए बढ़ता है तो उसे अब हर महीने 600 रुपये ज्‍यादा म‍िलेंगे. इस तरह ऐसे कर्मचार‍ियों को तीन महीने के एर‍ियर 1800 रुपये का नगद भुगतान क‍िया जाएगा. यद‍ि क‍िसी कर्मचारी की बेस‍िक सैलरी 40000 रुपये है तो उसे हर महीने 1200 रुपये ज्‍यादा म‍िलेंगे. तीन महीने का एर‍ियर 3600 रुपये हो जाएगा. 60000 रुपये की बेस‍िक सैलरी वाले को हर महीने 1800 रुपये बढ़कर म‍िलेंगे. तीन महीने का यह एर‍ियर 5400 रुपये हो जाएगा.

केंद्रीय कर्मचार‍ियों को भी म‍िला था फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प‍िछले द‍िनों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% डीए / डीआर बढ़ाने का फैसला क‍िया गया. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए उनकी बेस‍िक सैलरी का 55% से बढ़कर 58% हो गया है. केंद्र सरकार की तरफ से साल में दो बार डीए / डीआर बढ़ाया जाता है. यह वृद्धि 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है. इस बार, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया डीए कर्मचारियों को मिलेगा. इससे पहले मार्च में डीए को 53% से 55% किया गया था. आपको बता दें सातवें वेतन आयोग के तहत अब क‍िसी तरह का डीए हाइक नहीं क‍िया जाएगा क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है.