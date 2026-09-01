/7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! इस बार बढ़कर 64% हो सकता है DA, कब होगा ऐलान?

लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में AICPI-IW सूचकांक 153.2 अंक रहा, यह जून के 151.9 अंक के मुकाबले 1.3 प्वाइंट ज्यादा है. जुलाई 2026 में सालाना आधार पर महंगाई दर 4.57% दर्ज की गई, यह जुलाई 2025 में 2.66% थी. लेबर ब्यूरो देशभर के 88 अहम इंडस्ट्रियल सेंटर के 317 मार्केट से खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने यह सूचकांक तैयार करता है. जुलाई के आंकड़ों के आधार पर पिछले 12 महीने का औसत सूचकांक करीब 149.21 हो गया है. इसके आधार पर डीए की दर करीब 64.38% होती है. चूंकि सरकार डीए को राउंड फिगर में लागू करती है, इसलिए इसे 64% माना जा रहा है.