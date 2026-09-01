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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! इस बार बढ़कर 64% हो सकता है DA, कब होगा ऐलान?

Dearness Allowance: सरकार की तरफ से हर साल डीए हाइक को लेकर साल में दो बार ऐलान किया जाता है. पहली डीए हाइक जनवरी के महीने में और दूसरे डीए हाइक का ऐलान जुलाई के महीने में किया जाता है. कर्मचारियों के खाते में यह पैसा त्योहारी सीजन में आता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 01, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:31 PM IST
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! इस बार बढ़कर 64% हो सकता है DA, कब होगा ऐलान?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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