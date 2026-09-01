/7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! इस बार बढ़कर 64% हो सकता है DA, कब होगा ऐलान?

DA Hike of July 2026: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई कर्मचारी या पेंशनर आदि है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खबर आई है. जुलाई 2026 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के हालिया आंकड़े जारी होने के बाद 64 फीसदी डीए हाइक होने की उम्मीद है. लेगर ब्यूरो (Labour Bureau) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सूचकांक में 1.3 अंक की तेजी दर्ज की गई और यह चढ़कर 153.2 अंक पर पहुंच गया है.
लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में AICPI-IW सूचकांक 153.2 अंक रहा, यह जून के 151.9 अंक के मुकाबले 1.3 प्वाइंट ज्यादा है. जुलाई 2026 में सालाना आधार पर महंगाई दर 4.57% दर्ज की गई, यह जुलाई 2025 में 2.66% थी. लेबर ब्यूरो देशभर के 88 अहम इंडस्ट्रियल सेंटर के 317 मार्केट से खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने यह सूचकांक तैयार करता है. जुलाई के आंकड़ों के आधार पर पिछले 12 महीने का औसत सूचकांक करीब 149.21 हो गया है. इसके आधार पर डीए की दर करीब 64.38% होती है. चूंकि सरकार डीए को राउंड फिगर में लागू करती है, इसलिए इसे 64% माना जा रहा है.
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए कैलकुलेशन के लिए एक तय फॉर्मूला है. डीए में इजाफा कितने प्रतिशत होगा? यह इसी से तय होता है-
डीए % = [{(12 महीने का AICPI-IW का औसत × 2.88) – 261.42} / 261.42] × 100
यहां 2016 के नए बेस ईयर को 2001 के पुराने बेस ईयर के बराबर बनाने के लिए 2.88 के लिंकिंग फैक्टर से मल्टीपल किया जाता है. जुलाई के 153.2 सूचकांक को जब इस फॉर्मूले के तहत रखा जाता है, तो कैलकुलेशन {(153.2 × 2.88) – 261.42} / 261.42 × 100 के अनुसार 64.37% (यानी 64%) होती है.
केंद्र सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) में डीए हाइक को लेकर समीक्षा करती है. हालांकि, इसकी घोषणा आमतौर पर कुछ महीनों बाद त्योहारी सीजन के आसपास होती है. फिलहाल सरकार ने जून 2026 के डीए ग्रोथ को लेकर ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, इसलिए मौजूदा डीए दर 60% है.
मौजूदा समय में 60% डीए दर के मुकाबले 64% डीए लागू होने से कर्मचारियों की मंथली सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी. हायर पे मैट्रिक्स लेवल वाले अधिकारियों के मूल वेतन में इसका असर ज्यादा दिखाई देगा. हालांकि, सैलरी में असल ग्रोथ और एरियर का सही आंकड़ा सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही पूरी तरह से साफ होगा.