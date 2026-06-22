West Bengal DA Hike 2026: वेस्‍ट बंगाल में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से सरकारी कर्मचारीयों की मौज हो गई है. राज्‍य की नवन‍िर्वाच‍ित सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को बजट के जरिये शानदार तोहफा दिया है. भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में सीधे 20 प्रत‍िशत की भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इससे राज्‍य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है. इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार (22 जून) को विधानसभा में राज्‍य का बजट पेश करने के दौरान की.