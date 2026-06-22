West Bengal DA Hike 2026: वेस्ट बंगाल में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से सरकारी कर्मचारीयों की मौज हो गई है. राज्य की नवनिर्वाचित सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बजट के जरिये शानदार तोहफा दिया है. भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में सीधे 20 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है. इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार (22 जून) को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के दौरान की.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के नेतृत्व में बनी नई सरकार का यह पहला बजट है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लंबे शासन को खत्म करने के बाद यह सबसे बड़ा और अहम नीतिगत फैसला माना जा रहा है. वित्त मंत्री की तरफ से किये गए ऐलान के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता मौजूदा 18 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. नया बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA Hike) आगामी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा.
दरअसल, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के रहन-सहन के लेवल को बेहतर करने और बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिये दिया जाता है. इसकी कैलकुलेशन कर्मचारी की बेसिक पे के आधार पर की जाती है. इस फैसले का सीधा मतलब यह हुआ कि अब कर्मचारियों को उनकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर सीधे 20 प्रतिशत अतिरिक्त डीए मिलेगा. यह उनके बैंक अकाउंट में बड़ी रकम के रूप में पहुंचेगा.
सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी की सही रकम क्या होगी? यह हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी. यदि बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से समझें तो जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह है, उसे अक्टूबर से हर महीने करीब 8,000 रुपये का सीधा फायदा होगा. सालाना बेस पर देखें तो टैक्स कटौती से पहले इस कर्मचारी की कमाई में करीब 96,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.
|बेसिक पे
|18% पर DA
|38% पर DA
|कितना फायदा
|₹20,000
|₹3,600
|₹7,600
|₹4,000
|₹30,000
|₹5,400
|₹11,400
|₹6,000
|₹40,000
|₹7,200
|₹15,200
|₹8,000
|₹50,000
|₹9,000
|₹19,000
|₹10,000
|₹75,000
|₹13,500
|₹28,500
|₹15,000
इसके अलावा, चूंकि डीए में होने वाला यह बदलाव पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) के रूप में भी लागू होता है. इसलिए राज्य के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने पेंशन स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका सीधा और बड़ा फायदा मिलने वाला है. महंगाई भत्ते में 20 फीसदी की बढ़ोतरी वेस्ट बंगाल के इतिहास में पिछले कुछ सालों के दौरान सबसे बड़ी घोषणा में से एक है. इससे न केवल कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी बल्कि बाजार में भी रौनक आएगी.
डीए के बड़े तोहफे के अलावा सुवेंदु अधिकारी सरकार ने अपने पहले बजट में रोजगार से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने राज्य के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े सरकारी पदों पर एक लाख युवाओं की भर्ती करने का वायदा किया है, इसमें से 33 फीसदी पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे. इसके साथ ही, राज्य पुलिस बल में खाली पड़े 20,000 पदों को भी जल्द भरा जाएगा. छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की गई है.
एक लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी.
महिला उम्मीदवारों के लिए 33% पद आरक्षित.
राज्य पुलिस बल में 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.
छात्राओं के लिए 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप का ऐलान.