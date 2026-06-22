Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सरकारी कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, एक ही झटके में 20% बढ़ा डीए; एक महीने की सैलरी पर क‍ितना फायदा?

सरकारी कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, एक ही झटके में 20% बढ़ा डीए; एक महीने की सैलरी पर क‍ितना फायदा?

DA Hike Calculation: सैलरी में होने वाला इजाफे से क‍ितना फायदा होगा? यह हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर ड‍िपेंड करेगा. यदि बेस‍िक कैलकुलेशन करें तो यद‍ि क‍िसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये महीने है तो उसे हर महीने 8,000 रुपये का फायदा होगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 22, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:23 PM IST
सरकारी कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, एक ही झटके में 20% बढ़ा डीए; एक महीने की सैलरी पर क‍ितना फायदा?
Image Credit: AI

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
होर्मुज पर बढ़ा सस्पेंस! ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका ने तैनात किए 'टैंक-किलर'
USA58 min ago
2
Cab driver1 hr ago
3
Export1 hr ago
4
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5
Rudraprayag news1 hr ago