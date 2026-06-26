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8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग से पहले मिलेगी खुशखबरी? जुलाई में DA बढ़ने के पूरे आसार, महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीद

केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है. DA का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:26 PM IST
8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग से पहले मिलेगी खुशखबरी? जुलाई में DA बढ़ने के पूरे आसार, महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीद
Image Credit: X/Social Media/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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