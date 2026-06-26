/8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग से पहले मिलेगी खुशखबरी? जुलाई में DA बढ़ने के पूरे आसार, महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीद

8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अभी जारी है. लेकिन, उससे पहले महंगाई भत्ते यानी DA में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद तेज हो गई है. जुलाई 2026 का DA रिवीजन नजदीक है और हाल ही में जारी महंगाई के आंकड़ों ने कर्मचारियों की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है.
सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन, बढ़ती महंगाई को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई से DA में 2 से 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है. DA का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देना है. इसकी गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. चूंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी लागू नहीं हुई हैं. इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ही DA का लाभ मिलता रहेगा.
मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार देश में महंगाई का दबाव अभी भी बना हुआ है.
कुल उपभोक्ता महंगाई दर 3.48% से बढ़कर 3.93% हो गई
ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई 3.74% से बढ़कर 4.25% पहुंच गई
शहरी महंगाई 3.16% से बढ़कर 3.53% दर्ज की गई
खाद्य महंगाई भी 4.20% से बढ़कर 4.78% हो गई
हालांकि, DA की गणना CPI-IW के आधार पर होती है. लेकिन, बढ़ती महंगाई यह संकेत दे रही है कि आगामी DA में इजाफा संभव है.
सरकार ने अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से प्रभावी 2 प्रतिशत DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का DR 58% से बढ़कर 60% हो गया. अब अगला DA संशोधन जुलाई 2026 से लागू होना है, जिसकी घोषणा जल्द होने की संभावना है.
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, भत्तों में संशोधन, वेतन संरचना में बदलाव और पेंशन से जुड़े कई सुझाव सरकार को दिए हैं. हालांकि, अभी तक आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं और वेतन संरचना में तत्काल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.
फिलहाल कर्मचारियों की नजर जुलाई DA बढ़ोतरी पर टिकी हुई है. अगर CPI-IW के आगामी आंकड़े महंगाई के मौजूदा रुझान का समर्थन करते हैं, तो केंद्र सरकार जल्द ही DA में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिल सकती है.