DA Hike Update: केंद्र सरकार की तरफ हर एक साल में दो बार डीए हाइक क‍िया जाता है. सरकार की तरफ से पहले बढ़ोतरी जनवरी के महीने में और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई के महीने में लागू की जाती है. जनवरी से लागू होने वाले डीए हाइक को मार्च के पहले हफ्ते में ड‍िक्‍लेयर क‍िया जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:13 PM IST
7th Pay Commission DA Hike: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलने वाली है. लेबर ब्यूरो की तरफ से द‍िसंबर (2025) महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कस (AICPI-IW) जारी कर दिया गया है. यह 148.2 पर ही बना हुआ है. कैलकुलेशन के ह‍िसाब से डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में 2% की बढ़ोतरी होने की उम्‍मीद है. इसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. यह इजाफा सातवें वेतन आयोग के अनुसार बेस‍िप पे पर लागू होगी.

कैसे कैलकुलेट होता है डीए?

दिसंबर 2025 में AICPI-IW 148.2 पर ही बना हुआ है. पिछले 12 महीने का एवरेज 145.54 आया है. फॉर्मूले के अनुसार DA% = [{12 महीने का एवरेज AICPI-IW (2001 बेस) -261.42} / 261.42 × 100] है. 2016 बेस को 2001 से लिंक करने के लिए 2.88 का फैक्टर यूज होता है. कैलकुलेशन के ह‍िसाब से डीए 60.34% आता है, यह राउंड फ‍िगर में 60% बनता है. अभी डीए 58 प्रत‍िशत है. यानी इसे 60 प्रत‍िशत करने के लि‍ए 2 फीसदी का इजाफा क‍िया जाएगा. यह क‍िसी तरह का आध‍िकार‍िक ऐलान नहीं है. सरकार की तरफ से असली आंकड़ा मार्च 2026 में होली से पहले जारी क‍िया जाएगा.

डीए क्‍या होता है और क्यों बढ़ाया जाता है?
डीए (DA) महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में म‍िलने वाली मदद है. सरकार की तरफ से हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में डीए बढ़ोतरी को लागू क‍िया जाता है. डीए (DA) में इजाफा बेसिक पे के आधार पर होता है. इसलिए इसमें हर बार इजाफा होने का असर सैलरी पर पड़ता है. इसकी कैलकुलेशन AICPI-IW पर बेस्‍ड होता है, यह इंडस्ट्रियल वर्कर्स की रोजमर्रा की चीजों की कीमत का मंथली इंडेक्स है. इसे लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी क‍िया जाता है.

प‍िछली बार कब बढ़ाया गया था डीए?
जून 2025 के AICPI-IW डेटा के बेस पर अक्टूबर 2025 में सरकार ने डीए 3% बढ़ाकर 55% से 58% कर द‍िया था. अब दिसंबर के डेटा से अगली 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है. उदाहरण के ल‍िए किसी कर्मचारी की बेसिक पे यद‍ि 50,000 रुपये है तो उसका डीए मौजूदा समय में 58% के ह‍िसाब से 29,000 रुपये होता है. यद‍ि यह डीए बढ़कर 60% हो जाता है तो यह 30,000 रुपये हो जाएगा. यानी इसमें हर महीने 1,000 रुपये से ज्‍यादा का इजाफा होगा. सालभर में 12,000 रुपये का फायदा. बेसिक पे ज्यादा वालों को और ज्‍यादा फायदा म‍िलेगा. पेंशनर को भी 2 प्रत‍िशत डीआर का फायदा म‍िलेगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

DA hike7th Pay Commission

