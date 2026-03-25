Advertisement
trendingNow13153497
Hindi NewsबिजनेसDA Hike: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए गुड न्‍यूज, आज हो सकता है डीए हाइक का ऐलान; क‍ितना होगी बढ़ोतरी?

DA Hike: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए गुड न्‍यूज, आज हो सकता है डीए हाइक का ऐलान; क‍ितना होगी बढ़ोतरी?

DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से बढ़ा ऐलान क‍िया जा सकता है. आज पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में होने वाली बैठक में 2 प्रत‍िशत डीए हाइक पर मुहर लग सकती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DA Hike: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए गुड न्‍यूज, आज हो सकता है डीए हाइक का ऐलान; क‍ितना होगी बढ़ोतरी?

DA Hike News: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में होने वाली कैब‍िनेट मीट‍िंग में आज जनवरी-जून 2026 के लिए महंगाई भत्‍ते और महंगाई राहत (DA / DR) बढ़ोतरी का ऐलान क‍िया जा सकता है. अगर मंजूरी म‍िल गई तो इस बढ़ोतरी से कर्मचार‍ियों को महंगाई से राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. सरकार की तरफ से हर बार डीए (DA) का ऐलान मार्च के महीने में होली के आसपास क‍िया जाता है.

साल 2025 में भी मार्च के आख‍िरी हफ्ते में 28 तारीख को डीए / डीआर का ऐलान हुआ था. ऐसे में आज की मीट‍िंग में भी डीए हाइक का ऐलान होने की उम्‍मीद की जा रही है. महंगाई के आंकड़ों के आधार पर उम्‍म्मीद की जा रही है सरकार की तरफ से इस बार डीए में 2 प्रत‍िशत का इजाफा क‍िया जा सकता है. अभी डीए 58 प्रत‍िशत है, ज‍िसके डीए बढ़ने के बाद 60 प्रत‍िशत होने की उम्‍मीद है. लेबर ब्‍यूरो की तरफ से जारी ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के दिसंबर 2025 का आंकड़ा 148.2 रहा. इसके आधार पर डीए को कैलकुलेट करें तो यह 60.34 प्रतिशत बनता है. ऐसे में यही उम्‍मीद है क‍ि डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है.

कैसे होती है डीए की कैलकुलेशन?

डीए की कैलकुलेशन पूरी तरह फॉर्मूले पर बेस्‍ड होती है. सरकार र‍िटेल महंगाई दर को CPI-IW इंडेक्स से ट्रैक करती है. इसमें 12 महीने का एवरेज ल‍िया जाता है और उसी के आधार पर डीए की कैलकुलेशन की जाती है. डीए और डीआर हाइक का मकसद कर्मचार‍ियों व पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाना है. यही कारण है क‍ि डीए को साल में दो बार जनवरी और जुलाई के महीने से लागू क‍िया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

31 द‍िसंबर को खत्‍म हुआ टाइम पीर‍ियड

2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचार‍ियों की मंथली सैलरी और पेंशन में साफ अंतर द‍िखाई देता है. डीए बढ़ने से कर्मचार‍ियों की खरीद करने की क्षमता बनी रहती है. इस बार का डीए हाइक इसल‍िए भी खास है क्‍योंक‍ि सातवें वेतन आयोग का टाइम पीर‍ियड 31 द‍िसंबर 2025 को खत्‍म हो चुका है.

आठवें पे कमीशन पर क्‍या है मांग?

डीए हाइक के साथ कर्मचारी यून‍ियन आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से पहले कई तरह की मांग कर रहे हैं. कर्मचार‍ियों की मांग है क‍ि डीए कैलकुलेशन के फॉर्मूले को बदला जाए. यूनियन की मांग है क‍ि मौजूदा बेस ईयर और तरीका मौजूदा महंगाई को पूरी तरह कवर नहीं कर पाता. डीए को घरेलू खर्चों के आधार पर बेहतर तरीके से जोड़ा जाए. कुछ यूनियन डीए को बेसिक पे में मर्ज करने और ज्यादा ट्रांसपेरेंट फॉर्मूले की मांग ड‍िमांड कर रही हैं.

बुधवार शाम को होने वाली कैबिनेट की मीट‍िंग में यद‍ि डीए को बढ़ाकर 60 प्रतिशत क‍िया जाता है तो यह इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को जनवरी से मार्च महीने का एर‍ियर भी म‍िलेगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता