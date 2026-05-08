Govt Employees DA: सरकार महंगाई के असर को कम करने के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में डीए हाइक का ऐलान करती है. लेकिन बैंक कर्मचारियों के लिए नियम अलग हैं और उन्हें चार बार डीए हाइक मिलता है. आइए जानते हैं क्यों?
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Bank Employees DA Hike: कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया है. इसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी कर्मचारियों और पेंशनर के डीए / डीआर में इजाफा कर दिया है. आजकल सरकारी दफ्तरों में अक्सर इस बात को लेकर चर्चा रहती है कि सरकार अपनों पर ज्यादा मेहरबान है और बैंक कर्मचारियों से भेदभाव हो रहा है. यह चर्चा तब ज्यादा तेज हो गई जब पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों का डीए (DA) 2% बढ़ा और बैंक कर्मचारियों के हिस्से में महज 0.70% की बढ़ोतरी ही आई. पहली नजर में आपको यह अंतर बड़ा लग सकता है और सरकार के कदम पर आप भी सवाल उठा सकते हैं. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यह पता करने के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन समझनी होगी.
बैंक कर्मचारी हों या केंद्रीय कर्मचारी, दोनों का महंगाई भत्ता (DA) एक ही बेस पर तय होता है. यह बेस है 'कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (CPI-IW). यानी बाजार से आने वाले महंगाई के आंकड़े दोनों के एक जैसे ही होते हैं. असल अंतर इस पर निर्भर करता है कि उस डेटज्ञ का यूज कैसे किया जाता है. बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने बताया कि बैंक कर्मचारियों का डीए हर तीन महीने मतें रिवाइज होता है. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार इजाफा होता है. यही कारण है कि जब बैंक कर्मचारियों डीए आता है तो यह केवल तीन महीने के बदलाव को शो करता है और वह केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले कम रहता है.
मई से जुलाई 2026 के लिए बैंक कर्मचारियों का डीए 25% से बढ़कर 25.70% हुआ है. यह महज 0.70% की मामूली बढ़त है. दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है. यानी इसमें 2% का उछाल आया है. यह अंतर इसलिए है क्योंकि बैंक का डीए केवल पिछली तिमाही की महंगाई को कवर कर रहा है. जबकि सरकार का 2% वाला आंकड़ा पिछले छह महीने के एवरेज और लंबी अवधि के बेस पर है. आसान शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि बैंक कर्मचारियों को सैलरी में कम-कम लेकिन जल्दी-जल्दी बढ़ोतरी मिलती रहती है. वहीं, सरकारी कर्मचारियों को छह महीने बाद बड़ा जंप मिलता है.
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दोनों की सैलरी और भत्तों के नियम अलग-अलग होते हैं. सरकारी कर्मचारी केंद्रीय वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत आते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बदलाव होता है. वहीं, बैंक कर्मचारियों के सैलरी हाइक और प्रमोशन से जुड़ा मामला 'इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' और यूनियनों के बीच होने वाले समझौतों (Bipartite Settlements) पर डिपेंड रहता है. इस सिस्टम में डीए को हर तीन महीने पर मार्केट की स्थिति के हिसाब से ढालने की सुविधा दी गई है. इसके आधार पर ही यह तय होता है कि किसे कितनी बार और कितना फायदा मिलेगा.
सवाल यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों और बैंक में से कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर है? आपको बता दें बैंक कर्मचारियों का डीए बढ़ने का फायदा यह है कि उनका डीए बढ़ने पर तुरंत लागू हो जाता है. उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच नया महंगाई भत्ता मिलने के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को एक बार में बड़ी रकम मिलती है और सैलरी में अच्छा इजाफा होता है. इससे भविष्य के लिए स्थिति मजबूत होती है. इसलिए 0.70% और 2% की यह कैलकुलेशन महंगाई को ही दो अलग-अलग तरीके से नापने का तरीका है.
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